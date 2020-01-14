Катерина Кухар без макіяжу зачарувала атмосферним фото з чоловіком з Китаю

Олександр Стоянов і Катерина Кухар – найвідоміша танцювальна пара України. Вони обидва - всесвітньо відомі зірки балету, і якщо в роботі у них трапляються розбіжності, то вдома панують гармонія та любов. Подружжя виховує сина і дочку і практично нерозлучні, адже вони і на сцені завжди разом. Зараз вони знаходяться на гастролях в Китаї і докладно поділилися своїми враженнями про цю країну з шанувальниками.

Катерина виклала атмосферне селфи з чоловіком на тлі пагоди, при цьому балерина зображена без грама макіяжу на обличчі. Вона супроводила фото довгим постом, у якому розповіла, що її вразило в Китаї.

"Китай — велика держава! Серце азіатської історії з неповторною культурою, твердими традиціями і незвичною для європейців філософією життя...Країна повна протиріч...Лякаюча і вражаюча одночасно...За останні 10 років у Китаї змінилося багато чого...«Економічне диво» призвело до підвищення загального рівня культури! А культура, на жаль, дуже залежить від політики і великого бізнесу! Ви не знайдете тут чай з ромашкою, м'ятою і мелісою, тому що вони мало сплять і багато працюють...



Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)⠀

Країна в якій уживаються непорівнянні на перший погляд речі:

Технологічна цивілізація майбутнього проповідує соціалістичний лад;

Боротьба за екологію і сама «скажена» промисловість, яка змушує людей ходити в масках, щоб не дихати смогом...

Хоча, вже зараз вони замислюються про те, що остання битва людства за чисте повітря

Витончене бачення світу і спрощене ставлення до гігієни;

Естетичне прагнення до найкращого для нового покоління, стрімке заповнення переважною кількістю міжнародних балетних конкурсів ...

І одиниці розуміють і говорять на англійській мові, навіть у сфері обслуговування.....

Придбання елітної нерухомості в найбільших містах світу, дорогі покупки в luxury бутиках і... копії світових брендів.....)))

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А головне... азіатські держави спонсорують і заохочують своїх громадян, обіймати керівні посади у сфері культури та політики в інших країнах, завойовуючи тим самим нові світові території, і маючи інсайдерів всередині іноземної системи — контролюючи її.....Якщо все й далі буде рухатися в цьому руслі, то в досить недалекому майбутньому народи Азії будуть правити світом...)))

А ми, маючи спочатку масу переваг, природні ресурси та вигідне географічне положення, залишимося ні з чим....

У чому ж їх секрет і наш прорахунок ...?!

Лінь, ментальність чи щось інше...?! ))

І які перспективи чекають на нас ?!" - поділилася своїми роздумами Кухар.

Стоянов також опублікував кілька фото з міста Шеньян і приєднався до розповіді дружини, зробивши акцент на змінах у Китаї за останні 10 років.

"Китай 10 років тому і зараз, як кажуть у нас в Одесі: «дві великі різниці»)) Ця країна крокує вперед впевненими і величезними кроками. У мене власна градація змін: «неандертальці», пройшло 10 років, китайці навчилися класно заробляти гроші. І найвірогідніше, за всім цим стоїть бажання бути причетними до високого рівня життя. І тому, там вже досить багато заможних і дуже заможних людей. Вони відрізняються своїм мисленням і усвідомленістю. Знаєте в чому відмінність між стратегом і тактиком?

Фото: Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Стратег думає про майбутнє, має мету, план на майбутнє і думає про те, як його реалізувати; Тактика годує те, що він робить зараз.

Тому, китайці вибрали шлях стратега, тим самим відправившись в бік щасливого майбутнього. А ми, на жаль, намагаємося прогодувати себе і думаємо про сьогодення, а максимум — завтрашньому дні. Я думаю, ви розумієте, чому так. Особливо, мені Китай запам'ятався своєю гостинністю))

Нас відгодовували як на забій. Китайці дуже дбали про те, щоб ми не були голодними і годували нас три рази в день. А між сніданком, обідом і вечерею нам приносили фрукти, бутерброди та солодощі. І як тільки ми поїли, просили годинку попрацювати і одразу йти на перекус. І так цілими днями: поїли, можна і попрацювати; попрацювали, можна і поїсти. P. S Від театру до готелю — рукою подати)) Тому грим я знімав уже в номері", - розповів Олександр.

Фото: Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар на Новий рік полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.