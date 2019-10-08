Катерина Бужинська презентувала пісню про несподівану осінню любов

Українська співачка в новому треку "Закохана в осінь" закликає озирнутися навколо, адже доля може бути зовсім поруч, в одному з випадкових перехожих. А також розповіла, як їй вдалося заново закохатися.

Народна артистка України Катерина Бужинська презентувала танцювальний хіт "Закохана в осінь" - пісню про те, наскільки важливо впізнати свою любов і не пройти повз своєї долі. Прем'єра від співачки - це своєрідний гімн тій єдиній людині, про яку мріє кожен з нас, яку чекаєш все життя і завдяки якій народжуються такі пісні як "Закохана в осінь". Співачка закликає озирнутися навколо і дати шанс тому, хто вже давно поруч з нами, адже доля ніколи не зводить двох незнайомих людей просто так. Іноді випадковий дзвінок, зустріч, або просто несподіваний погляд і є тим самим шансом на щасливе життя з людиною, яка ще вчора був для вас ніким.

Катерина Бужинська - "Закохана в осінь"

Прем'єру пісні артистка поєднала з міні-канікулами в Італії разом з чоловіком. Цього разу закохані відпочивали вдвох, вирішивши влаштувати собі невелику романтичну відпустку. З чоловіком Дімітаром Стойчевим співачка Катерина Бужинська побувала в мальовничих куточках італійського узбережжя, де надихнулася на написання нових пісень. За словами артистки, подібні поїздки допомагають їй заново закохуватися в чоловіка, так як завдяки подорожам їх почуття починають грати з новою силою.

Катерина Бужинська з чоловіком на відпочинку в Італії (фото: instagram.com/buzhynska)

"Після кожної подорожі народжується історія! Цього разу хіт-мейкер Олексій Малахов ідеально відчув мій стан і написав пісню, яка співзвучна з моїм станом. Цієї осені хочеться нагадати всім дівчатам, що зима - вже близько, і зігріватися холодними зимовими вечорами приємніше в компанії коханого чоловіка", - коментує нову пісню Катерина Бужинська.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном.