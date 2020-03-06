ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 13:28
Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка прийшла на вечірку в яскравому і відвертому вбранні

Наталя Могилевська активно стежить за модними трендами і не боїться експериментувати зі стилем і приміряти нові образи. Особливо українській співачці полюбився анімалістичний принт, який був надзвичайно популярний в 2019 році і продовжує залишатися актуальним і в цьому сезоні. Днями артистка продемонструвала яскравий "анімальє-образ" - сукню-міді з леопардовим принтом.

А ось на вечірку журналу "Наталі" Наталія з'явилася в дуже сміливому і ефектному вбранні справжньої жінки-вамп. Фото з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Могилевська блищала в яскраво-синьому лакованому плащі на голе тіло, а також червоних ботфортах на підборах. Зазначимо, що синій є одним з найбільш трендових кольорів цього сезону. Завершують лук вечірній макіяж і красиво укладене локонами волосся.

Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вітаю з 25-річчям «Наталі»! Сьогодні була чудова вечірка. Чекайте на подробиці в найближчі дні, там було багато сюрпризів!" - заінтригувала прихильників співачка.

Шанувальників артистки такий модний вихід не залишив байдужими і вони залишили багато захоплених відгуків.

  • Класссс, супер
  • Стильна
  • Хороша
  • Краса яка
  • Стиляга
  • Наталочко! Ві-чудово виглядаєте!) Як завжди!
  • Стильненько!!!!!
  • Красуня
  • Вау!!
  • А чоботи)))
  • неземна краса
  • Ви Богиня!
  • Супер дівчина, красуня!!!!
  • Вау! Яскрава, ефектна, супер!
  • Як завжди, бездоганна

Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками.

Вкраплення хижого: Наталя Могилевська вчить носити самий зухвалий принт сезону Кішечка: Наталя Могилевська у "хижому" вбранні і платті-комбінації захопила мережу
Новини України Наталя Могилевськанаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся