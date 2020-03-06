Ефектний вихід: Наталя Могилевська вразила сміливим образом в лаковому плащі і ботфортах

Співачка прийшла на вечірку в яскравому і відвертому вбранні
Наталя Могилевська активно стежить за модними трендами і не боїться експериментувати зі стилем і приміряти нові образи. Особливо українській співачці полюбився анімалістичний принт, який був надзвичайно популярний в 2019 році і продовжує залишатися актуальним і в цьому сезоні. Днями артистка продемонструвала яскравий "анімальє-образ" - сукню-міді з леопардовим принтом.
А ось на вечірку журналу "Наталі" Наталія з'явилася в дуже сміливому і ефектному вбранні справжньої жінки-вамп. Фото з заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Могилевська блищала в яскраво-синьому лакованому плащі на голе тіло, а також червоних ботфортах на підборах. Зазначимо, що синій є одним з найбільш трендових кольорів цього сезону. Завершують лук вечірній макіяж і красиво укладене локонами волосся.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Вітаю з 25-річчям «Наталі»! Сьогодні була чудова вечірка. Чекайте на подробиці в найближчі дні, там було багато сюрпризів!" - заінтригувала прихильників співачка.
Шанувальників артистки такий модний вихід не залишив байдужими і вони залишили багато захоплених відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками.