Їдять тільки корисне: мама Насті Каменських розповіла, якими стравами балує доньку і зятя

В тиждень Масляної зіркові подруги Алла Кудлай та Лідія Каменських в ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», разом приготували млинці. За душевними розмовами мама Насті Каменських зізналась, які страви полюбляють її донька і зять, а Алла Кудлай розкрила незвичне як для жінки захоплення своєї подруги.

Виявляється, Лідія Каменських так само дотримується принципів здорового харчування, як і її донька. Та зіркова мама каже: зібрати за одним столом всю родину вдається не часто.

«Усі зайняті, працюють, на гастролях. Ви ж розумієте – шоу-бізнес. А щодо млинців, то я їх не їм, тому що від них можна поправитись. Взагалі, це дуже проста страва. Мій чоловік дуже любить млинці з м’ясною начинкою, я йому інколи роблю такими конвертиками», – поділилась Лідія Каменських в ефірі каналу «Україна».

А ось її подруга Алла Кудлай інколи дозволяє собі поласувати цією стравою.

«Коли в мене немає вдома хліба, я бігом беру молочко, яєчка, муку, трошки олії. Можна й на воді їх готувати. Швиденько на сковорідку поставила і замість хліба – млинчики. Багато не їм, лише інколи, бо це не корисно. В концертні костюми не влізеш», – зізнається Алла Кудлай.

Настя Каменських з мамою

Є у мами Насті Каменських і фірмова страва, почастувати якою приїжджають діти.

«Зять дуже любить мої котлети з кролика, я роблю без муки, тільки додаю трошки цибульки. Наприклад, вони сьогодні встали і їм потрібно взяти з собою, бо десь їздять цілий день. Також холодне я роблю, запіканку з сиру вони дуже люблять. Це корисне і вони його їдять», – розповіла мама Насті Каменських у програмі «Зірковий шлях».

Лідія Каменських каже – Алла завжди приходила й допомагала їй з приготуванням страв, якщо планувалося застілля. А коли подруги ще разом співали в хорі імені Вірьовки, то на гастролях куховарили за допомогою кип’ятильника.

«Якось на гастролях у Бєльську Лідочка ловила рибу. Вона ж рибачка така! На Азовському морі тоді на голий гачок наловили стільки бичків, що навіть не знали, що з ними робити. От що ти з ними зробиш у готелі? Зварили кип’ятильником, скільки могли», – пригадала кумедну історію Алла Кудлай та додала, що тоді ухою вони нагодували весь хор.

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