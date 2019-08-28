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"Єдиний спосіб": Настя Каменських зробила несподіване зізнання про здоров'я

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 11:58
"Єдиний спосіб": Настя Каменських зробила несподіване зізнання про здоров'я
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, чому вирішила зайнятися йогою

Настя Каменських давно веде активний спосіб життя і регулярно займається спортом – ранкові пробіжки і робота в спортзалі давно стали для неї звичною справою. І тільки зовсім недавно вона відкрила для себе ще один напрям фізичної активності – йога. Зірка так захопилася цим популярним напрямком, що навіть долучила подруг і влаштувала веселе групове заняття на Дівич-Горі в Києві. Втім, звернути увагу на йогу активну зірку змусив стан здоров'я.

Співачка зізналася, що через часті перельоти і тривалі переїзди у транспорті під час турів і гастролей у неї начла боліти спина. Щоб полегшити свій стан вона вирішила вдатися до йоги – адже це відмінний і ледь не єдиний спосіб впоратися з цією і ще низкою інших проблем зі здоров'ям. Як бонус - збагатити внутрішній світ і почерпнути нові знання, занурившись у філософію духовних і тілесних практик.

На свіжому знімку Настя взяла одну з основних асан, схрестивши ноги, і позує, сидячи на спеціальному килимку для занять. Судячи з усього, кадр зроблений в приватному заміському будинку Насті і її чоловіка Потапа.

&quot;Єдиний спосіб&quot;: Настя Каменських зробила несподіване зізнання про здоров'я

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я займаюся йогою нещодавно ще й не завжди виходить через роботу! Вирішила спробувати так, як спина від перельотів і переїздів страшенно болить, а, наскільки мені відомо, йога чи не єдиний спосіб її реанімувати! Крім масажів. Зараз же це просто божественний спосіб збагатити і розкрити свій духовний світ! Я ще новачок у цій справі, але відчуваю, як йога чудово вписується в моє життя", - підписала вона фото.

Шанувальники Насті одразу ж зацікавилися її новим досвідом і підтримали в починаннях, а також почали жваво просити Настю поділитися тонкощами занять, бажаючи також долучитися до світу йоги.

  • Йога — це просто супер-допомога від болів в спині
  • Так, можна відео Ваших занять!
  • Бажаю Вам успіхів у цьому виді спорту, він відмінно допомагає в таких ситуаціях
  • Потрібно завжди і у всьому намагатися поєднувати приємне з корисним
  • Підтверджую, дуже добре для спини. Дуже!
  • Настя, будь ласка, зніміть відео про те як ви займаєтеся йогою
  • Зніми про йогу блог
  • Йога - це приголомшливо
  • Йога - реально відмінний спосіб реанімувати болі в спині, давно цим займаюся. Правда не завжди знаходиться час. Настя, Вам бажаю нових знань через йогу. Це засіб не тільки для тіла, але і душі. Дівчатка, хто не знає, в інтернеті багато відео-уроків.
  • В правильну сторону ви звернули свій погляд

Скріншот коментарів

У стріз зірка показала коротке відео, зроблене в режимі швидкої зйомки, на якому показала основні асани, які їй вдалося освоїти.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

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