"Єдиний спосіб": Настя Каменських зробила несподіване зізнання про здоров'я

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, чому вирішила зайнятися йогою

Настя Каменських давно веде активний спосіб життя і регулярно займається спортом – ранкові пробіжки і робота в спортзалі давно стали для неї звичною справою. І тільки зовсім недавно вона відкрила для себе ще один напрям фізичної активності – йога. Зірка так захопилася цим популярним напрямком, що навіть долучила подруг і влаштувала веселе групове заняття на Дівич-Горі в Києві. Втім, звернути увагу на йогу активну зірку змусив стан здоров'я.

Співачка зізналася, що через часті перельоти і тривалі переїзди у транспорті під час турів і гастролей у неї начла боліти спина. Щоб полегшити свій стан вона вирішила вдатися до йоги – адже це відмінний і ледь не єдиний спосіб впоратися з цією і ще низкою інших проблем зі здоров'ям. Як бонус - збагатити внутрішній світ і почерпнути нові знання, занурившись у філософію духовних і тілесних практик.

На свіжому знімку Настя взяла одну з основних асан, схрестивши ноги, і позує, сидячи на спеціальному килимку для занять. Судячи з усього, кадр зроблений в приватному заміському будинку Насті і її чоловіка Потапа.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я займаюся йогою нещодавно ще й не завжди виходить через роботу! Вирішила спробувати так, як спина від перельотів і переїздів страшенно болить, а, наскільки мені відомо, йога чи не єдиний спосіб її реанімувати! Крім масажів. Зараз же це просто божественний спосіб збагатити і розкрити свій духовний світ! Я ще новачок у цій справі, але відчуваю, як йога чудово вписується в моє життя", - підписала вона фото.

Шанувальники Насті одразу ж зацікавилися її новим досвідом і підтримали в починаннях, а також почали жваво просити Настю поділитися тонкощами занять, бажаючи також долучитися до світу йоги.

Йога — це просто супер-допомога від болів в спині

Так, можна відео Ваших занять!

Бажаю Вам успіхів у цьому виді спорту, він відмінно допомагає в таких ситуаціях

Потрібно завжди і у всьому намагатися поєднувати приємне з корисним

Підтверджую, дуже добре для спини. Дуже!

Настя, будь ласка, зніміть відео про те як ви займаєтеся йогою

Зніми про йогу блог

Йога - це приголомшливо

Йога - реально відмінний спосіб реанімувати болі в спині, давно цим займаюся. Правда не завжди знаходиться час. Настя, Вам бажаю нових знань через йогу. Це засіб не тільки для тіла, але і душі. Дівчатка, хто не знає, в інтернеті багато відео-уроків.

В правильну сторону ви звернули свій погляд

Скріншот коментарів

У стріз зірка показала коротке відео, зроблене в режимі швидкої зйомки, на якому показала основні асани, які їй вдалося освоїти.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських чесно розповіла про конкуренцію серед суддів на Х-факторі.