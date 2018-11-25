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"Єдиний, хто в силах мене приручити": Тіна Кароль здивувала шанувальників новим треком

Lite » Зірки 25.11.2018 - 16:35
"Єдиний, хто в силах мене приручити": Тіна Кароль здивувала шанувальників новим треком
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала тизер нового треку

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль заінтригувала прихильників текстом нової пісні. Відповідний тизер з'явився на сторінці офіційної фан-групи артистки Instagram.

"Ти єдиний, хто в силах мене приручити", - йдеться на опублікованому фрагменті пісні.

Більш того, в тексті підкреслюється, що прем'єра пісні відбудеться вже в цей четвер.

Відео: новий трек Тіна Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

На даний момент пост переглянуло майже чотири тисячі користувачів, а фанати Кароль "засипали" її компліментами.

"Чекаю з нетерпінням", - сказала користувач Марина Палій.

"Дуже чекаю. Думаю, буде супер пісня", - підкреслила юзер Мілена Мейер.

"Як завжди – таємниче і ніжно", - уточнив користувач Влад Ігнатенко.

&quot;Єдиний, хто в силах мене приручити&quot;: Тіна Кароль здивувала шанувальників новим треком

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської. Але за словами Кароль, вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а українською говорить з акцентом.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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