Дзідзьо-пряник і колискова від "Беz Обмежень": казкові перевтілення в "Різдвяній історії з Тіною Кароль"

22, 23 і 24 грудня в столичному "Палаці спорту" відбудуться 4 гала-концерти "Різдвяна історія з Тіною Кароль", телеверсію якого "1+1" покаже на новорічні свята. На теплому сімейному шоу, яке об'єднає українські традиції та соціальну місію, популярні українські зірки в казкових образах виконають колядки та щедрівки.

Душевний різдвяний концерт відродить багатовікові українські традиції та покаже значення духовних цінностей. Відомі артисти - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, THE HARDKISS, DZIDZIO, KAZKA, Беz Обмежень, Олег Скрипка та ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT і зірки "Голосу Країни" заспівають колядки в несподіваній сучасній інтерпретації. А колективи "Жіночого Кварталу", яскраві учасники шоу "Танці з зірками", оркестр Збройних сил України та ансамбль "Калина" додадуть ще більше фарб і атмосфери сімейного свята.

Напередодні гала-концертів артисти залучилися до активного процесу репетицій, а творці розкрили перші подробиці атмосферної різдвяної історії.

Як розповідає Тіна Кароль, глядачеві варто очікувати казкових перевтілень і нестандартних постановок.

"Я дуже рада, що всі артисти готові експериментувати і легко підтримали наші ідеї. Ми всі разом хочемо подарувати глядачам справжню казку і вже почали активно репетирувати, продумувати до деталей образи. Хтось буде більш сучасний, а хтось зануриться в історію і відродить дух стародавнього Різдва. Ви не побачите тих звичних вам артистів, в "Різдвяній історії з Тіною Кароль" все буде казково: музика, образи, костюми, чудо, вертеп і традиції ", - ділиться атмосферою Тіна Кароль.

Улюбленець всіх дітей і дорослих, добрий і позитивний Дзідзьо на сцені створить феєрію в пряничному будиночку і сам перевтілиться в імбирний пряник, який традиційно асоціюється з Різдвом. Він заспіває відому українську колядку "Нова радість стала" і в сучасній інтерпретації з'єднає її зі своїм хітом "Вихідний". А компанію йому складе юний колектив "Open kids".

"Я дуже люблю колядки ще з дитинства, сам знаю їх досить багато, - розповідає Михайло Дзідзьо. - Впевнений, що українську традицію колядувати і щедрувати потрібно зберігати і передавати наступним поколінням. Коли я отримав запрошення від Тіни Кароль взяти участь у такому різдвяному шоу, то дуже зрадів! Бо Різдво - це саме те родинне свято, яке я найбільше люблю, коли збирається вся родина. Номер, який ми придумали з постановниками, буде щирим і яскравим! Символічно, що я буду виступати з дітками, які найбільше чекають Новорічних свят і Різдва".

22 листопада 2019

У незвичному ліричному амплуа з'явиться рок-група "Беz Обмежень". Під акомпанемент симфонічного оркестру вони виконають найпопулярніших хіт - колискову "Silent night" ( "Тиха ніч") і з'єднають її разом зі своєю піснею "Зорі запалалі". Вокаліст групи Сергій Танчинець, якого називають українським Френком Сінатрою, проникливим і сильним тембром додасть різдвяній пісні нове дихання.

"Ми вже зустрічалися з артистами, репетирували, і я собі уявляю, як затишно це буде виглядати! Ніби ти сидиш вдома з сім'єю біля каміна, п'єш какао, а за вікном падає лапатий сніг. З нетерпінням чекаю, щоб поділитися цим настроєм з глядачами , - розповідає Тіна Кароль.

Чим ще будуть дивувати артисти в "Різдвяній історії з Тіною Кароль", і який сюрприз підготував MONATIK, стане відомо вже скоро.

Виробництво проекту здійснюватимуть творці найрейтинговіших шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" - команда великих розважальних проектів "1+1 Продакшн" під керівництвом Володимира Завадюка, а режисерами-постановниками стануть Наталія Лисенкова, Наталія Рівненська і Марія Григоращенко, чия частина перфомансу для популярної американської артистки Pink викликала фурор у світі.

Святкові гала-концерти відбудуться 22 грудня (16:00 і 20:00) 23 і 24 грудня (20:00) в столичному "Палаці спорту", ​​а телеверсію шоу канал "1+1" покаже на різдвяні свята.

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Нагадаємо, учасниками "Різдвяної історії з Тіною Кароль" також стануть видатні персоналії, які продемонстрували значні досягнення в році, що минає. Артисти, спортсмени, громадські діячі та талановиті діти - Тіна Кароль збере кращих з кращих для святкування найдушевнішої пори року. Також співачка разом зі зворушливим проектом "Здійсни мрію" втілить в життя великі мрії маленьких дітей, щоб подарувати радість і надію. А серед глядачів в залі прямо під час концерту розіграють цінні новорічні подарунки.