DZIDZIO зізнався, навіщо його мамі 8 холодильників

DZIDZIO в ексклюзивному інтерв'ю для програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", розповів, як провів вихідні з мамою і навіщо їй знадобилося 8 холодильників. До речі, до цього співак зізнався, від якогось напою у нього "починаються нерви".

Як відомо, 24 серпня гурт DZIDZIO виступить на грандіозному шоу "З Днем народження, Україно!", яке покажуть на каналі "Україна" о 20:00. Минулого тижня співак провів три дні з мамою, і в програмі "Ранок з Україною" відверто розповів, як це було.

"Вона мене так годувала! Там треба було вісім холодильників, тому що все не поміщалося, а вона все хотіла в мене відразу запхати, адже я голодний, не доїдаю", – сміючись, поділився лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома в ефірі каналу "Україна".

Мама DZIDZIO вже багато років живе в Португалії, тому кожна зустріч з матір'ю для артиста на вагу золота. Зараз жінка далеко, але разом вони добудовують сімейний будинок у селі Бортники Львівської області. Музикант зізнається – мріє про те, щоб вся сім'я як можна швидше зібралася в ньому за великим святковим столом.

Дзідзьо зі своєю мамою (фото: прес-служба)

Крім того, Михайло Хома розповів про своє "місце сили". При цьому український співак і учасник нового сезону шоу Танці з зірками 2019 з сумом зазначив – був період, коли його "місце сили" руйнувалося.

"Це будинок, де з'їжджається вся наша сім'я, і вона дуже велика! На Великдень, на Різдво завжди наша сім'я в зборі", – поділився лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома в ефірі "Ранку з Україною".

Рідний будинок в селі Бортники Львівської області артист мріяв показати в комедії "DZIDZIO Перший раз". Але плани повністю зруйнувалися... В минулому році родина артиста вирішила поміняти в старому будинку дах.

"Почався сильний дощ, а будинок з глини. Початок все валитися, падати – а у мене страшні сльози, але я ж у Києві і нічого не можу зробити", – розповів Михайло Хома.

Тому артист вирішив відбудувати будинок заново. До ремонту приєдналася і мама співака, яка вже багато років живе в Португалії. І будинок, де буде збиратися вся родина – головна мрія музиканта.

"Рід, сім'ю треба поважати і берегти!" – каже лідер гурту DZIDZIO.

Михайло Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Нагадаємо, що DZIDZIO Михайло Хома став одини із зоряних учасників самого танцювального проекту Танці з зірками 2019, який стартує 25 серпня. На своїй сторінці в мережі instagram співак вже активно показує фото і відео з тренувань интенсивых.

"Боже, як мені важко, але я це зроблю! Крсиво зроблю, обіцяю", - підписав один зі знімків Дзідзьо, позуючи стомленим на тлі стіни.

Дзідзьо під час підготовки до прямих ефірів Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності. На відео 4-річна Аня танцює вальс. Зазначимо, що іменита українська гімнастка також стала зірковою учасницею шоу Танці з зірками 2019.

Також до цього Різатдінова захопила витонченою фігурою в розкішних сукнях-вишиванках.