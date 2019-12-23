DZIDZIO поділився ставленням до чоловічих beauty-процедур

DZIDZIO (фото: ТК "Україна")

Якось DZIDZIO пообіцяли, що він стане на 15 років молодше!

За лаштунками концерту-нагородження головних хітів 2019-го року «Музична платформа», який канал «Україна» покаже у новорічну ніч, 31 грудня опівночі, популярний артист DZIDZIO відверто розповів, які чоловічі процедури краси випробував на собі та які ні за що не погодиться повторити. До речі, раніше DZIDZIO розповів, як правильно загадувати бажання в новорічну ніч.

Лідер мегапопулярного гурту «DZIDZIO» Михайло Хома в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» зізнався, що колись погодився на незвичний для себе експеримент, після якого боявся подивитися на себе збоку.

«Я один раз був на такій процедурі, де мені зробили епіляцію. І я вам скажу, що стидався себе півроку – не підходив до дзеркала! Тоді я зрозумів – у мене така порода, тож, любіть мене таким, як я є. Багатьом це подобається в мені», – поділився артист.

Незважаючи на невдалий досвід з голінням, музикант все ж наважився спробувати на собі ще одну новинку, а саме – кріотерапію.

«Раз пробував, це було у Львові, у підвалі одного готелю. Мені сказали дівчата, що я стану на 15 років молодшим. Нуууу, на 7 років став – на 15 не вийшло, бо мені треба було бігти, – розповів DZIDZIO за лаштунками концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня о 00:00. – Чесно кажучи, я нічого не зрозумів, бо дуже переживав – збоку вже ходили люди, бо в них вже мав початися сеанс. А коли побачили, що то Dzidzio, кажуть: «Та не треба! Ми почекаємо, сидіть…». То я пішов, і помолодшав усього на 7 років, а не на 15».

DZIDZIO (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.