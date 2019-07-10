Джіджі Хадід демонструє бездоганне тіло в яскравій зйомці для Michael Kors

Джіджі Хадід продовжує підкорювати модні вершини. Кілька годин тому одна з найбільш затребуваних моделей сучасності поділилася новою роботою. Вона стала обличчям аромату від американського бренду, що вже став культовим, –Michael Kors. Першою про співпрацю оголосила марка. На сторінці MK в Instagram з'явилися мальовничі кадри з райського острова і інтригуючий підпис: "Втеча на Острів Фантазій з новим обличчям Michael Kors #Wonderlust. Чи можете ви здогадатися, хто вона?". Вже через пару днів секрет був розкритий. Старша з сестер Хадід постала у всій красі – в ніжно-рожевого відтінку купальнику з палітурками і величезним флаконом духів, які вона відтепер буде представляти.

Джіджі – обличчя нового аромату (фото: instagram.com/gigihadid)

У себе в мікроблозі Хадід також поспішила поділитися радісною новиною. Вона опублікувала кілька яскравих знімків і коротке відео. Дівчина позує на тлі блакитної води і неба. Тепер на ній надіто яскраве плаття в помаранчевих тонах зі спущеною лінією плечей і розгорнутим шлейфом. Доповнює картину мокра зачіска і макіяж в соковитих літніх тонах. "Офіс мрії. Так рада бути новим обличчям @michaelkors #Wonderlust. Велике спасибі і любов усім у Kors за те, що вони перетворили Turks & Caicos в мій особистий Острів Фантазій. Вдалої поїздки вам всім", – як завжди з захопленням написала Джіджі.

Нова робота вийшла максимально яскравою і літньою (фото: instagram.com/MichaelKors)

Кілька годин тому бренд представив і повну версію відео. Тут, крім уже згаданих нарядів, 24-річна модель приміряла масу різноманітних луків. Здається, на пляжі розгорнулася ціле життя юної красуні. Ось вона виходь з води в стильному білому платті і з величезною шкіряною сумкою, потім з'являється в спокусливому яскраво-рожевому бікіні, веселиться в банному халаті... Кадри змінюються елементами йоги, які виконує зірка, в рожевому спортивному вбранні. Після чого Джіджі вже красується в золотистих босоніжках, а потім – сидить у плетеному кріслі в брюках з принтом...

Ще одна фешн-перемога Джіджі (фото: instagram.com/inezandvinoodh)

Зрозуміло, така розкішна зйомка і краса Джіджі викликала шквал емоцій у фанатів бренду і самої моделі. Так що напевно новий аромат при першій же появі в парфумерних магазинах знесуть з прилавків!