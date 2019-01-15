Як Джеймс Бонд: зірка Танців з зірками показав сексуальний торс на пляжі

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Іраклі відправився на відпочинок в жаркий Таїланд

Учасник проекту Танці з зірками 2018 і екс-Холостяк Іраклі Макацарія, який відверто розповів про особисте життя, вирішив наслідувати приклад багатьох знаменитостей і поїхав на відпочинок в теплі краї. Грузинський бізнесмен вибрав для відпустки мальовничий Таїланд і порадував шанувальників яскравими знімками в Instagram.

Іраклі поділився цілою серією "гарячих" фото, на яких він позує в самих лише плавках або шортах, демонструючи кубики преса і сексуальне тіло.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Один кадр дуже нагадує знамениту сцену з фільму про Джеймса Бонда "Казино Рояль" - засмаглий Макацарія так само виходить з океану, змушуючи жіночі серця прискорено битися.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

А так це виглядало в фільмі.

Кадр з фільму "Казино Рояль"

"Продовжуючи свою відпустку я зрозумів, що скучив за сонцем і теплом. Саме тому далі ми відправилися відпочити на березі океану в Таїланд. Тут у мене немає шансу відволіктися на роботу, чому я абсолютно не опирався і отримую задоволення від цієї неймовірної природи і жаркого сонця", - зізнався один із найзавидніших холостяків.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Він також розповів про те, як проводить відпустку - за словами Іраклі, він любить бути активним навіть на відпочинку. До речі, у нього в планах - відвідати місце зйомок фільмів про Бонда.

"Спокійний і розмірений відпочинок, чесно кажучи, досить швидко набридає, якщо ти звик до активного способу життя і постійного руху. Але в Таїланді точно нудьгувати не доводиться – приголомшливі пейзажі, маленькі кафе з дуже смачною їжею, далекі незвідані острови і просто неймовірна краса природи! Вже сходили на snorkeling, плавали у відкритому морі з рибою з мультфільму Немо і акулами! Емоції просто зашкалюють! Наступний маст ту візит – відвідати острів, де знімали фільм Beach і James Bond. (Нудьгувати не проходиться). Набираємося сил і вражень, щоб повернутися до робочих буднів, повними енергії!" - поділився Макацарія.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Підписники високо оцінили спортивну форму грузинського парубка, про що і повідомили в коментарях.

"Нереальний красень! Ідеальне тіло", "Саме красиві люди бувають самотні,як не дивно це правда", "Іраклі красавчик!", "Який красень", "Шикарний торс! так тримати !!!", "На цю фігуру можна дивитися вічно", "Вау Іраклій у тебе такі м'язи. Прям за тобою ходять. Люблю твої танці", - пишуть захоплені фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/maqatsa)

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія показав, з ким відпочиває в Грузії.

А також ми розповідали про те, що Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".