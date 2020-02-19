Дженніфер Лопес попросила Меган Маркл бути її подружкою нареченої на весіллі — ЗМІ

Ще в березні 2019 року після дворічного знайомства спортсмен Алекс Родрігес зробив своїй зірковій коханій пропозицію. Однак пара не поспішала відразу ж розписуватися. Все ж така мега-зірка як Дженніфер Лопес явно не обмежитися звичайною церемонією одруження, а організовує "бенкет на весь світ" з десятками всесвітньо відомих селебрітіс. І до речі, серед зіркових гостей весілля Лопес і Родрігеса цілком можуть виявитися Меган Маркл і принц Гаррі. Більш того, Меган навіть може дістатися сама почесна роль церемонії - бути подружкою нареченої.

Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Дженніфер і Алекс планують зіграти весілля вже цього літа. Однак співачка і спортсмен поки не розкривають деталі і не визнаються, де і коли відбудеться таїнство.

Відповідно до джерела з близького оточення Джей Ло, подружкою зіркової нареченої може стати саме герцогиня Сассекська Меган Маркл! Про це повідомляє видання New Weekly. Нібито Джей Ло попросила про це Меган, коли вони зустрічалися на нещодавній вечірці в Майамі.

"Меган була приголомшена, але сказала, що для неї це буде велика честь", - повідомляє джерело New Weekly, додаючи, що весілля Лопес і Родрігеса відбудеться в Домініканській Республіці, де спортсмен виріс.

Відео: instagram.com/kensingtonroyal

За словами інсайдерів, Дженніфер навіть замислюється про те, щоб злегка повторить весільну сукню Меган Маркл.

“Вони хочуть орендувати приватний острів для весілля. Дженніфер також хотіла б повторити плаття Меган. Так як вона хоче щось просте, елегантне і витончене".

Нагадаємо, що для весільної церемонії Меган Маркл обрала розкішну сукню з довгим шлейфом від британського дизайнера і креативного директора французького Модного будинку Givenchy Клер Уейт.

Видання також повідомляє, що Меган попросила Дженніфер і гостей вечора підписати угоду про нерозголошення інформації у разі, якщо Маркл погодиться стати подружкою нареченої. Більше того, гості свята мають зобов'язатися не фотографувати Маркл.

"Дженніфер відповіла, що якщо Меган погодитися стати її подружкою, то вона готова виконати будь-який її запит", - повідомляє інсайдер.

Також під час цієї бесіди Лопес запропонувала Маркл свою допомогу, якщо та захоче "повернутися в Голлівуд". Нібито Джей Ло може залучити актрису в своїх майбутніх кінопроектах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єлизавета II заборонила Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати ім'я "герцогів Сассекських", зруйнувавши їх бізнес-плани.