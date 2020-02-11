Дженніфер Энистон – 51: п'ять головних секретів краси вічно молодої актриси

Зірка знає все про бездоганний зовнішній вигляд
Дженніфер Энистот 11 лютого відзначає день народження. Насилу віриться, але в цьому році зірці «Друзів» і «Ранкового шоу» виповнився 51 рік. Одна з найпопулярніших в світі актрис і просто загальна улюблениця при цьому виглядає молодо і свіжо. І сміливо заявляє: вік давно треба перестати сприймати як перешкоду для приголомшливого зовнішнього вигляду.
Дженніфер виглядає просто приголомшливо! (фото: instagram.com/jenniferaniston)
«Мені здаються дивними вирази типу «Ти виглядаєш чудово для свого віку». Я думаю, що нам потрібно встановити етикет навколо цього діалогу і зупинити словоблуддя», – заявила Дженніфер в інтерв'ю InStyle.
Як би там не було, але свято улюбленої актриси – відмінний привід захопитися її зовнішнім виглядом і згадати головні правила краси телезірки.
Актриса сповнена енергії (фото: instagram.com/jenniferaniston)
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Внутрішнє наповнення. Зовнішній догляд важливий, але першочергово – те, чим ти наповнюєш себе зсередини. Еністон перебробовала безліч дієт і прийшла до висновку, що немає нічого краще цільних продуктві і відмови від рафінованих. Дженніфер починає свій день зі склянки свіжовичавленого соку (улюблений у неї – селеровий), а протягом дня їсть багато зелені і овочів. Також зірка пам'ятає про водний режим і п'є спеціальні харчові добавки з комплексом необхідних організму мінералів.
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Регулярний догляд. Головним своїм секретом Дженіфер вважає регулярне зволоження шкіри і грамотний догляд. Бюьти-рутина давно перетворилася для неї в справжню ідею фікс. «Я думаю, це тому, що моя мама порадила мені почати зволожувати шкіру, коли мені виповнилося 15 років», – каже Дженніфер. «Я використовую Aveeno з підліткового віку». До речі, у 2013-му році вона стала обличчям американського бренду.
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Захист від сонця. Ще одна б'юті-істина, яку зірка, на жаль, і сама усвідомила досить пізно. Так, Дженніфер зізнається, що вважає це своїм головним недоліком у догляді, але сподівається, що її хороша спадковість восторжествує. «У моєї бабусі в 98 років була приголомшливо м'яка, чудова шкіра, і вона просто наносила оливкову олію на тіло», – розповідає Еністон.
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Косметологія в допомогу. Актриса обожнює походи до косметолога і сходу може назвати безліч улюблених процедур. Зараз вона «підсіла» на мікроструми, а також інфрачервоні ванни. До останніх її привчила подруга і колега по серіалу «Друзі» Кортні Кокс. Також актриса часто відвідує спа-салони. А з експрес-методів у неї – холодні ванночки. «Візьміть миску з крижаною водою і промийте обличчя 25 разів. Це відмінний спосіб розбудити шкіру», – говорить кінодіва.
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Не забувайте про волосся. Зачіска – мабуть, головна візитна картка Дженніфер. За гладке сяюче волосся без проблисків сивини та ідеальну укладку відповідає її персональний стиліст-перукар. Ще один секрет – спеціальне «омолоджуюче» фарбування, коли біля обличчя робляться світлі прядки. Еністон регулярно робить салонні процедури. Але і про домашній догляд не забуває: маски, олії та незмивні засоби – мастхев зірки.