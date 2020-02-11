Дженніфер Энистон – 51: п'ять головних секретів краси вічно молодої актриси

Дженніфер Энистот 11 лютого відзначає день народження. Насилу віриться, але в цьому році зірці «Друзів» і «Ранкового шоу» виповнився 51 рік. Одна з найпопулярніших в світі актрис і просто загальна улюблениця при цьому виглядає молодо і свіжо. І сміливо заявляє: вік давно треба перестати сприймати як перешкоду для приголомшливого зовнішнього вигляду.

Дженніфер виглядає просто приголомшливо! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

«Мені здаються дивними вирази типу «Ти виглядаєш чудово для свого віку». Я думаю, що нам потрібно встановити етикет навколо цього діалогу і зупинити словоблуддя», – заявила Дженніфер в інтерв'ю InStyle.

Як би там не було, але свято улюбленої актриси – відмінний привід захопитися її зовнішнім виглядом і згадати головні правила краси телезірки.

Актриса сповнена енергії (фото: instagram.com/jenniferaniston)