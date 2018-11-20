"Джекпот для Юри": Осадча та Горбунов захопили фанів сімейними фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники пари зазначили, що "Горбунову дуже пощастило з дружиною"

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують балувати своїх шанувальників яскравими фото з Танців з зірками 2018. Зазначимо, що зоряна пара рідко з'являється в якості ведучих на одному заході, проте глядачів Танців чекав приємний сюрприз — Осадча та Горбунов виступили ведучими півфіналу, 13 ефіру популярного шоу. При цьому шанувальники пари навіть назвали їх "найбільш гармонійними українськими ведучими".

На своїй instagram-сторінці Катя Осадча опублікувала серію спільних фотографій зі своїм чоловіком — Юрієм Горбуновим. При цьому на Осадчій — елегантне вечірнє плаття білого кольору з міні-спідницею і шлейфом. На знімках телеведуча кокетливо виставляє струнку ніжку.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на Танцях з зірками 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)

Елегантна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої поспішили залишити захоплені коментарі під її новими знімками. Багато відзначили, що Горбунову "неймовірно пощастило з дружиною, вона його джекпот".

"Ви проста найкраща пара", — розчулюється marinemelnichuk.

"Катя, ви — джекпот для Юри", — зазначає liubovmecherzhak.

"От пощастило Юрасеві", — погоджується diodorra4969.

"Горбунов задоволений, що дружина така гарна", — посміхається tomatryskina.

"Ох Юрко і відхватив собі", — підтримує kasjan.ha.

"Солодка парочка!" — погоджується andreipodoliak9224.

"Найкращі ведучі! Цьому шоу якраз бракувало такої ведучої, як Ви!" — підкреслює katyasakovskaya.

"Саме так виглядає щаслива жінка!" — захоплюється ira_glushchenko.

"Я далека людина від шоу, але ви пара, від якої не від вести очей, просто подобаєтеся і все, всіх вам благ", — пише inna.kishuk.

"Яка гарна пара. Ви просто супер. Бережіть один одного і ніколи не розлучайтеся", — бажає marinahupchenko.

"Пара року! Насолоджуюсь вашими відносинами і беру в приклад", — хвалить ira.nareiko.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що за результатами голосування 13-го ефіру Танців з зірками у фінал вийшли такі зіркові учасники: Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія та Ігор Ласточкін.

Так, Леся Нікітюк вже прокоментувала свою перемогу в півфіналі і зазначила: "Таких формат не любить. Нічого в житті не давалося мені просто так, легко".

Також нагадаємо, що під час півфіналу до зоряних пар приєдналися також екс-учасники проекту. Наприклад, танець Іраклі Макацарія і Наді Дорофєєвої захопив мережу.

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)