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Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодно

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Четвер 06 січня 2022 18:32
Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодно Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл (credit: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Відносини секс-символу Америки і талановитої актриси почалися в лютому 2007-го року. Випадково зустрівшись на вечірці, Джастін і Джессіка більше надовго не розлучалися. Якщо не брати до уваги кілька місяців в 2011-му, після яких їх, як магнітом, притягнуло з ще більшою силою, і вони одружилися. Через кілька років у подружжя народився первісток – син Сайлас.

За цей період пара заслужила статус однієї з найміцніших і найбільш романтичних у світовому шоу-бізнесі. Хоча періоди конфліктів, криз і випробувань на міцність у них також траплялися.

Один з найгучніших конфліктів стався в 2019-му, коли співака запідозрили у романі з актрисою Аліші Вейнрайт. Джастін запевняв, що нічого, крім дружби, їх не пов'язувало. І звинувачував у всьому алкогольне сп'яніння. Джессіка ж була просто вражена і відмовлялася коментувати ситуацію.

Справа могла закінчитися розлученням, і Джастін, який, за словами інсайдера, більше всього на світі боявся втратити сім'ю і дружину, вжив термінових заходів. Співак зробив публічні вибачення перед дружиною і сином. А також став демонструвати свою відданість і любов Біл.

"Я націлений на те, щоб бути найкращим чоловіком і батьком, наскільки це можливо", – сказав Тімберлейк. І здається, йому це вдалося! У вересні минулого року на світ з'явився їх другий син Фінеас. І з тих пір подружжя знову нерозлучне.

Пропонуємо помилуватися спільними фото знаменитостей, які кого завгодно змусять повірити в любов.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодно

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодноДжастін Тімберлейк і Джессік Біл (фото: instagram.com/justintimberlake; instagram.com/jessicabiel; Getty Images)

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