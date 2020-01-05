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Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2020 - 21:57
Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зізналася, що сумує за Балі

Українська співачка Джамала ностальгує по відпочинку в Азії. Про це свідчать фотографії, які артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця запостила дві фотографії, на одній з них - вона в захисному шоломі для катання на мопеді, на іншій - Джамала стоїть в джунглях, на тлі видніється будиночок на деревах.

"Балі 2019. Скутер і шоломи (для тих, хто в темі). Будинки на деревах. Сумую", - написала Джамала.

Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фотоДжамала на Балі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що для співачки це далеко не перший візит на острів в Індонезії. Артистка вже була там у 2013 році, тоді вона поєднувала відпочинок з роботою і знімала на Балі кліп.

На другому знімку співачка показала ідеальний животик.

Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фото

Джамала показала животик (instagram.com/jamalajaaa)

На цьому знімку співачка постала перед фанатами з відкритим пресом, в джинсах і квітчастому топі. Вона звабливо посміхається, стоячи серед тропічних рослин.

Шанувальники співачки не могли пройти повз знімків зірки і висловили своє захоплення в коментарях.

  • Приємно сидіти в кафе на Балі і побачити Балі в стрічці :)
  • Вау! Як круто!
  • Шолом.
  • Прекрасна.
  • Балі нікого не залишить байдужим.

Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фотоДжамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фото

Скріншот коментарів

Раніше Джамала поміркувала про святкування Нового Року. Вона заявила, що вважає це свято веселим і гучним, тому його варто зустрічати в компанії.

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