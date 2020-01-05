Джамала засвітила плоский животик на ексклюзивних архівних фото

Джамала зізналася, що сумує за Балі
Українська співачка Джамала ностальгує по відпочинку в Азії. Про це свідчать фотографії, які артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця запостила дві фотографії, на одній з них - вона в захисному шоломі для катання на мопеді, на іншій - Джамала стоїть в джунглях, на тлі видніється будиночок на деревах.
"Балі 2019. Скутер і шоломи (для тих, хто в темі). Будинки на деревах. Сумую", - написала Джамала.
Джамала на Балі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Зазначимо, що для співачки це далеко не перший візит на острів в Індонезії. Артистка вже була там у 2013 році, тоді вона поєднувала відпочинок з роботою і знімала на Балі кліп.
На другому знімку співачка показала ідеальний животик.
Джамала показала животик (instagram.com/jamalajaaa)
На цьому знімку співачка постала перед фанатами з відкритим пресом, в джинсах і квітчастому топі. Вона звабливо посміхається, стоячи серед тропічних рослин.
Шанувальники співачки не могли пройти повз знімків зірки і висловили своє захоплення в коментарях.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала поміркувала про святкування Нового Року. Вона заявила, що вважає це свято веселим і гучним, тому його варто зустрічати в компанії.