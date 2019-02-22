Джамала заінтригувала прихильників Євробачення приємним подарунком – це буде вперше

Нова композиція обіцяє бути черговим хітом Джамали

Да-да, уже в эту субботу, 23 февраля, мы наконец узнаем имя того единственного исполнителя, который отправится в солнечный Тель-Авив представлять Украину на Евровидении 2019. Ведь именно завтра состоится онлайн финала Нацотбора.

На сцену во второй раз выйдут шесть участников. Пройдя нервные полуфиналы и даже скандальные ситуации, они вновь представят свои конкурсные песни. Мы услышим откровенную MARUV, необычный фолк YUKO, романтиков Brunettes Shoot Blondes, мистических KAZKA, девчонок-зажигалок ANNA MARIA и Freedom Jazz. Судить выступлени традиционно будут зрители и члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Как обычно, финал Нацотбора на Евровидение 2019 не обойдется без приятных сюрпризов. Настоящий подарок своим поклонникам готовит Джамала, которая восхитила ранее ярким весенним фото. Певица пообещала впервые (!) исполнить в живую свою новую песню Solo, которую представила в январе 2019 года. Об этом певица сообщила на своей instagram-страничке.

На яркой сцене конкурса Джамала продолжит начатую еще в прошлом году традицию. Напомним, что в финале Нацотбора на Евровидение 2018 певица исполнила свой хит — украиноязычную песню "Крила". И кстати, тогда Джамала была беременна, что произвело настоящий фурор в сети.

Джамала — Крила на сцене Нацотбора на Евроивдение 2018

Что касается новой композиции Джамалы — Solo — то ее можно послушать уже сейчас, есть аудио-версия композиции. И судя по десяткам отзывов под видео, эта песня обещает быть очередным хитом Джамалы.

Песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тop 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

Джамала — Solo

Напомним, после второго полуфинала Нцотбора Джамала откровенно высказалась о вокале KAZKA и KHAYAT. Певица отметила, что у нее остались вопросы.

Кстати, недавно солистка KAZKA попыталась "реабилитироваться", опубликовав видео живого исполнения.