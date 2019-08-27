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Джамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 09:33
Джамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народження
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала святкує 36-річчя!

Джамала святкує день народження! Українській співачці кримськотатарського походження, переможниці Євробачення 2017 виповнилося сьогодні, 27 серпня, 36 років! При цьому співачка, яка раніше прогулялася по Парижу в стильному літньому образі, вже встигла нагадати про своє свято дуже особливим постом на своїй сторінці в мережі instagram. Та навіть закликала кожного свого підписника не просто привітати свою улюбленицю, а зробити в цей день щось особливе і важливе.

Так, виконавиця опублікувала великий пост, в якому попросила кожного на її день народження допомогти маленьким дітям і перерахувати яку завгодно суму (нехай навіть саму маленьку) у благодійний фонд "Таблеточки".

“Друзі, сьогодні в мене день народження і я вже встигла загадати бажання. Дуже хочу «один», але такий необхідний подарунок для багатьох малюків. РЕАГЕНТИ!" - пише Джамала.

"Тому, якщо ви хочете мене привітати, зробіть це, переказавши зручну для вас суму на рахунок фонду "Таблеточки" (посилання на проект у моєму профілі.) На зібрані кошти будуть придбані реагенти для Київського обласного онкодиспансеру, де проходять стаціонарне лікування 40 маленьких пацієнтів, та ще багато дітей приходять на необхідні процедури. Якщо ми з вами зберемо 100 тисяч гривень, то покриємо піврічну потребу в реагентах і допоможемо лікувати малюків максимально ефективно. Саме це зробить мене по-справжньому щасливою. Пам’ятайте, з маленьких сум складається велика!" - закликає співачка.

Хоча і досить мило завершила свій пост: “P. S. Звичайно, я вас люблю і без подарунків. Але, якщо чесно, з подарунками трохи більше".

Свій пост співачка супроводила портретом. На фото Джамала позує в рожевому вбранні і білому топі. Вона посміхається і щаслива.

Джамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народження

Джамала святкує день народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Звичайно ж, шанувальники співачка поспішили привітати її. І залишити приємні побажання іменинниці!

  • “З Днем Народження, люба Джа, у тебе велике серце! Люблю нескінченно"
  • “З Днем Народження, наша дорога і улюблена Джа! Ваш пост гріє мені душу. Обов'язково сьогодні перерахую (як тільки остаточно прокинуся) гроші на благодійність, це неймовірно важлива тема. Ваше серце неймовірно добре. Ще раз зі святом"
  • "З Днем Народження, наша Джа"
  • "З днем народження, щастя, удачі, щоб ваші діти вас дуже любили"
  • “З днем народження! Дякую за таку ініціативу"
  • “Найкращий подарунок для батьків - це здоров'я їх дітей! Від кожного доброго діла світ стає кращим"
  • “З днем народження!!! Бажаю щастя, здоров'я, творчих успіхів! Ти прекрасна, будь такий завжди!"
  • “З Днем Народження!!! Радості в кожному моменті!!!"

Джамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народженняДжамала загадала надважливий і особливий подарунок на свій день народження

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала похвалилася творчими новинками. Співачка наголосила, що вона по-справжньому щаслива. Виконавиця вирушила до Харкова для запису нового альбому і, судячи з її коментарів у соцмережах, процес проходить успішно.

Крім того, Джамала зізналася, що її маленький син вивчив першу пісню, але вона належить іншій виконавиці, а не його зірковій мамі.

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