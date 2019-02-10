Джамала виділила фаворитів нацвідбору на Євробачення 2019

Джамала (фото: РБК-Україна)

Деякі номери, на думку співачки, потребують доопрацювання

Відома українська співачка Джамала, яка була суддею першого півфіналу нацвідбору на Євробачення, поділилася враженнями від шоу, відзначила своїх фаворитів і вказала на недоліки і переваги номерів першої трійки - Maruv, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

На думку співачки, ефір нацвідбору був дуже збалансований, вдалося почути музику різних жанрів. Щодо Brunettes Shoot Blondes, Джамала вважає, що всі зрозуміли унікальність виконавців, однак їхнє шоу може бути складнозрозумілим для широких мас.

"Вони створили гібридний рояль, в який вбудовані інші музичні інструменти. Може скластися враження, що голосували працівники філармонії... Щаслива, що і журі, і глядачі одностайно за них проголосували. Інше питання, як їх номер буде виглядати на сцені Євробачення. Але я дійсно відокремила їх у цьому півфіналі", - написала Джамала.

Висловилася співачка і щодо виконавиці Maruv. На її думку, номер занадто відвертий і потребує доопрацювання.

"Я вже сказала @maruvofficial, що мені хочеться додати більше співу і попрацювати над номером. Для мене він занадто відвертий", - висловила свою думку співачка.

Але фавориткою Джамали стала YUKO.

"Всі ми виходили з залу і співали пісню @yukoua. Це сучасна українська пісня, мені дуже подобається", - написала співачка.

До слова, другий півфінал відбудеться вже наступної суботи, 16 лютого.

Нагадаємо, що Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом.

Раніше ми писали, що Джамала зі сміливим декольте розповіла про свої критерії вибору на Нацвідборі.