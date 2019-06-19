Джамала умилила сімейною фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом полі (відео)

Джамала потішила шанувальників цілою серією нових відео з синочком. Тільки на цей раз на відео також з'явився і чоловік Джамали – Сеїт-Бекір. Пара з сином з самого ранку провела насичені і дуже яскравий сімейний день на природі. От тільки вирушили вони не просто на прогулянку. Співачка опублікувала короткі відео, закарбувавши яскраві моменти нової фотосесії.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Джамала просто засипала шанувальників відео з розкішними зеленими краєвидами. Більш того, фотозйомка проходила в лавандовом полі. На одному з відео Джамала тримає в руках бузковий букетик.

На жаль, поки що співачка не розкриває подробиць. І не пояснює, для чого саме пройшла фотосесія. Зате вона уточнила, що позує в розкішному літньому платті від українського дизайнера Лілії Пустовіт. Білосніжне об'ємне плаття прикрашене великим квітковим принтом чорного кольору. Відповідні відео з'явилися в twitter-акаунті MyGlamWish.

Також на ще одній серії відео в кадрі з'являється і Сеїт-Бекір. Радісний Емір-Рахман біжить босоніж по зеленій траві до папи, який також починає грати з малюком.

Нагадаємо, до цього Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком. Відзначимо, що не так давно співачка повернулася з Марокко, куди вона вирушила на відпочинок з Сеїт-Бекіром. В далекій країні пара встигла відвідати відразу кілька міст – вони не сиділи на одному місці. Звичайно ж, молода мама скучила за своїм синочком. І поспішила по приїзду провести з ним час. Саме з такої прогулянки Джа і показала відео. Тоді щасливий хлопчик ганявся за голубами.

Також Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком". Співачка показала фотографії з останнього міста в якому вона побувала в Марокко - Рабат.