Джамала замилувала фанатів зворушливою історією з дитинства

Популярна співачка з дитинства навчилася приймати самостійні рішення

Украинская певица Джамала, которая недавно показала в соцсетях своего подросшего сыночка, анонсировала выход сингла и предложила фанатам поучаствовать в интересном розыгрыше призов.

1 февраля певица выпустит новый сингл под названием Solo и в честь премьеры знаменитость запустила конкурс историй, на который ее вдохновил случай, произошедший с ней в детстве. Свои подписчикам она тоже предложила поделиться необычными историями, в которых случай заставил молниеносно принимать решения, не рассчитывать на чью-то помощь и действовать самостоятельно, решать ситуацию из которой, казалось бы нет выхода.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Чтобы подать пример, Джамала рассказала фанатом о героической истории из ее детства, когда ей пришлось брать ответственность на себя за жизнь другого.

"Во взрослой жизни часто случались ситуации, когда нужно было принимать решения самой, но я вспоминаю добрую историю из детства. Мне тогда было 9 лет, я шла домой и услышала жалобное мяуканье – на кипарисе сидел испуганный котёнок", - трогательно начала свой рассказ Джамала.

"Как он там оказался? Непонятно! Вот только он не мог слезть и не прекращал мяукать. Я понимала, что пройдёт много времени прежде чем я найду взрослых, которые снимут котёнка. Его нужно было срочно спасать, а рядом никого не было. И тогда я решила действовать самостоятельно! Я исцарапала руки и лицо, пока лезла на дерево, но котёнка сняла и вернула маме!" - рассказала об отважном поступке певице.

Кроме того, среди самых запоминающихся историй, артистка пообещала 2 февраля разыграть отличные призы свитшот Jamala, винил "Подих" или плакат с автографом.

Ранее Джамала рассказала о том, как худеет после родов.

Напомним, что Джамала с супругом недавно провела отпуск на Маврикии и постоянно очаровывала поклонников стильными образами.

Интересные факты о Джамале (видео: РБК-Украина)