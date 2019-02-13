Джамала з сестрою і мамою повеселила мережу порівнянням із сімейством Кардашян (фото)

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На фото жінки позують в стильних чорних убраннях

Джамала продовжує балувати шанувальників дуже зворушливими і душевними сімейними фото. Нагадаємо, що 12 лютого мама зоряної виконавиці – Галина Михайлівна – відзначила день народження. У зв'язку з чим співачка організувала справжній "день сім'ї", поділившись фото з найближчою їй людиною.

"День сім'ї" Джа вирішила продовжити ще одним знімком зі свята. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала ніжний знімок, на якому позують сама Джамала, її мама і старша сестра Евелина, яка при цьому тримає на руках маленького племінника — Емір-Рахмана.

"Без коментарів", — лаконічно підписала знімок співачка. При цьому в своєму сторіз Джамала з гумором зазначила: "Кардашян відпочивають", маючи на увазі всесвітньо відому сім'ю, яка здобула популярність завдяки участі в реаліті-шоу.

Джамала з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки прийшли в захват від опублікованих фото.

"Красуні! Найголовніше — стан душі", — зазначає povissshop.

"Які ми вже дорослі)" — розчулюється lev_zubenko.

"Як ви схожі", — підкреслює lensca.

"Що мамі ще треба?) Щасливі дівчатка-доньки поруч і спритні онучата. Щастя вашій матусі", — бажає natali_mamma.

"Як мімішно! Щастя Вам", — підтримує svetlana_lov_dar.

"З днем варення мами! Чарівність!" — пише urazik3.

Нагадаємо, раніше Джамала поділилася цікавою фотосесією зі старшою сестрою, зізнавшись їй у коханні.

Також відзначимо, що Джамала виділила фаворитів Нацвідбору на Євробачення 2019 (за підсумками першого півфіналу, який відбувся 9 лютого).