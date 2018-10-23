ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Це його коріння": Джамала розповіла, що дуже мріє показати сину Крим

Lite » Зірки 23.10.2018 - 08:32
Співачка Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Співачка Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Співачка зазначила, що вже зараз виховує хлопчика, щоб він слухав кримсько-татарську мову

Відео: YouTube / Зе Інтерв'юер

Відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що дуже мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Сеїт-Бекіру ог'ли Сулейманову Крим. Про це зірка сказала Анатолію Анатолічу в його програмі "Зе Інтерв'юер".

"Я дуже мрію поїхати і показати йому Крим! Тому що це його коріння, це його батьківщина", - зазначила Сусана Джамаладінова.

Співачка розповіла, що вже зараз виховує хлопчика, щоб він слухав кримсько-татарську мову, і вдома дідусь і бабуся розмовляють по кримсько-татарськи.

"Плюс є такий канал "Ляле", вони крутять 24 години на добу всілякі дитячі передачі, мультики кримсько-татарською мовою. І це ми обов'язково ставимо, щоб він слухав", - сказала Джамала.

Також вона зазначила, що її син дуже реагує на музику - класику, джаз, на її пісні.

"Тобто якщо навіть грає, наприклад, "Крила", він одразу реагує, шукає", - розповіла співачка.

&quot;Це його коріння&quot;: Джамала розповіла, що дуже мріє показати сину Крим

Скрін: YouTube / Зе Інтерв'юер

Як повідомлялося, перед тим Джамала в інтерв'ю розповіла про квартиру у Києві, яку їй подарували.

Раніше ми повідомляли, що Джамала порадувала своїх шанувальників фото свого підростаючого сина Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова.

Нагадаємо, що перед цим знаменита співачка, розповіла, як вона приводить себе у форму після народження дитини.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України ДжамалаКрим Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся