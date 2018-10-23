"Це його коріння": Джамала розповіла, що дуже мріє показати сину Крим

Співачка Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Співачка зазначила, що вже зараз виховує хлопчика, щоб він слухав кримсько-татарську мову

Відео: YouTube / Зе Інтерв'юер

Відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що дуже мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Сеїт-Бекіру ог'ли Сулейманову Крим. Про це зірка сказала Анатолію Анатолічу в його програмі "Зе Інтерв'юер".

"Я дуже мрію поїхати і показати йому Крим! Тому що це його коріння, це його батьківщина", - зазначила Сусана Джамаладінова.

Співачка розповіла, що вже зараз виховує хлопчика, щоб він слухав кримсько-татарську мову, і вдома дідусь і бабуся розмовляють по кримсько-татарськи.

"Плюс є такий канал "Ляле", вони крутять 24 години на добу всілякі дитячі передачі, мультики кримсько-татарською мовою. І це ми обов'язково ставимо, щоб він слухав", - сказала Джамала.

Також вона зазначила, що її син дуже реагує на музику - класику, джаз, на її пісні.

"Тобто якщо навіть грає, наприклад, "Крила", він одразу реагує, шукає", - розповіла співачка.

Скрін: YouTube / Зе Інтерв'юер

Як повідомлялося, перед тим Джамала в інтерв'ю розповіла про квартиру у Києві, яку їй подарували.

Раніше ми повідомляли, що Джамала порадувала своїх шанувальників фото свого підростаючого сина Еміра-Рахмана Сеїт-Бекіра огълы Сулейманова.

Нагадаємо, що перед цим знаменита співачка, розповіла, як вона приводить себе у форму після народження дитини.

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Відео: РБК-Україна