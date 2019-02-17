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Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2019 - 10:51
Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася ексклюзивними фото і відео

Відома співачка і суддя Нацотбра на Євробачення 2019 Джамала після оголошення імен фіналістів конкурсу вирішила зізнатися, хто її вразив найбільше, а також показала кадри з закулісся. Їх артистка опублікувала в Instagram-"історіях".

Зірка пообіцяла перед початком ефіру, що буде показувати бекстейдж, і порадувала шанувальників цікавим репортажем. Вона також назвала імена фаворитів другого півфіналу Нацвідбору.

"Спасибі за те, що дивіться, сперечаєтесь, не погоджуєтеся. Це все і є конкурс "Євробачення". Особисто мене вразили Freedom-jazz", - зізналася Джамала.

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Також під час особистої розмови з жіночим кавер-бендом вона звернулася до вагітної учасниці: "Бережіть себе!".

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка не обійшла увагою також ще одних фіналістів – дует "Анна-Марія". Дівчата зізналися, що після того, як співачка розповіла їм про свій сон, де вони з'явилися з короткими стрижками, артистки задумалися над тим, щоб оновити зачіску.

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Спільне фото з представниками Чехії на конкурсі "Євробачення 2019", гуртом Lake Malawi. "Мені дійсно сподобалася ваша пісня", - підписала вона знімок.

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Також за лаштунками Джамала чекала зустріч з відомою телеведучою Лесею Нікітюк яка по секрету на вушко розсекретила співачці ім'я фаворита Сергія Притули.

Джамала поділилася унікальними кадрами з закулісся Нацвідбору на Євробачення 2019

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала зворушила шанувальників знімком свого головного фаната, який вже встиг оцінити її нову платівку на вінілі.

До слова, Джамала показала рідкісне фото з мамою і сестрою, а також порівняла своїх рідних з семейтвом Кардашьян.

Відео: РБК-Україна

 

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