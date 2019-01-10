Джамала в сукні-вишиванці викликала фурор в мережі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка вибрала для прогулянки по узбережжю чудову вишиванку червоного кольору

Українська зірка Джамала, яка зараз разом з чоловіком насолоджується екзотичним відпочинком на острові Маврикій, прогулялася вздовж океану в розкішній сукні-вишиванці. Знімками в національному вбранні вона поділилась в Instagram.

Артистка позує на фоні заходу сонця на пляжі біля кромки води. У підпису вона зазначила, що на березі заморського курорту сукня виглядає особливо незвично і колоритно.

"Українська вишиванка виглядає особливо на маврикійському узбережжі", - підписала фото вона в червоній сукні з білими вишитими мотивами на рукавах і подолі.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого. Деякі з них зізналися, що самі давно мріють про таку патріотичному і модному вбранні і почали питати, де зірка її придбала.

"Дуже красива. Я теж про такий мрію", "Вишиванка супер бомбезний", "Вам дуже йде червоний колір", "Ви шикарна у вишиванці", "Дуже красиво і колоритно", "Ви стильна в будь-якому вигляді", "Ви в ній дуже красива", - ділилися своїм враженням передплатники.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Виявилося, що вбання Джамали виготовив український бренд UkrLook. Ціна такого вишитої сукні-міді становить 4 800 грн.

Також в "історіях" Джамала показала цілу фотосесію в червоній вишиванці, позуючи на фоні різних локацій. На одному з кадрів вона зображена разом з чоловіком Бекіром Сулейановым.

Скріншот фото і відео Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що в оксамитовій сукні від українського дизайнера Юлії Магдич на Різдво вийшла в світ актриса Ольга Сумська.

До речі, вишиванки не обходять увагою і голлівудські зірки. Наприклад, актриса Кетрін Зета-Джонс під час відпочинку на Кубі покрасувалася в легкій сукні з вишивкою.

Відео: РБК-Україна