Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом

Стильна співачка поцікавилася реакцією шанувальників на вихід її нового треку

Украинская певица и судья Нацотбора на конкурс Евровидение 2019 Джамала опубликовала фото, на котором запечатлена в стильном образе, отображающем последние трендовые тенденции. Соответствующий снимок появился в ее Instagram.

В кадре звезда запечатлена в черной рубашке свободного кроя, джинсах оригинальной модели от украинского бренда LITKOVSKAYA и полусапожках на устойчивом каблуке Vintage Piton от отечественной марки The LINE. В качестве аксессуаров Джамала выбрала несколько лаконичных золотых кулонов.

"Неделя со дня выхода сингла Solo. Хотела узнать, вы слушали/слушаете? Захотелось ли добавить в свой плейлист? Просыпаться и засыпать с этой песней?» - поинтересовалась исполнительница, которая недавно презентовала новую совместную работу с авторами-номинантами на "Грэмми".

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники призналась, что песня произвела на них впечатление и однозначно понравилась, да так, что стала завсегдатаем плейлистов.

"Песня крутая! Я 20 раз уже прослушала", "В плейлисте с первого дня! И да, беки, как всегда, божественны", "Слушаем , конечно! Невероятная!", "Ваше творчество наполняет мою душу!", "Solo. Это просто анбеливебл. Не то что засыпаю и просыпаюсь с ней, а слушаю 24/7", "Очень понравилась эта песня! Там действительно только ваш голос? Капец, это очень здорово, вы так его может менять. Слушаю соло каждый день, не могу наслушаться, очень нравится", - не скупились на теплые слова и похвалу фани артистки.

Скриншот комменттариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала озвучила критерии выбора победителя Нацотбора на Евровидение 2019. Она призвала зрителей отталкиваться не от личных симпатий, а оценивать песню.

К слову, на Украинской неделе моды Джамала появилась в стильном образе от украинских дизайнеров.

Видео: РБК-Украина