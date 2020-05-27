Джамала в ніжному "квітковому" вбранні розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві

Співачка поділилася своїми секретами, що робити, якщо весь світ проти неї
Джамала і на останніх термінах вагітності не втомлюється дивувати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і стильними образами - співачка регулярно влаштовує домашні фотосети в яскравих нарядах. При цьому, як зізналася 36-річна зірка, і у неї бувають складні моменти, коли здається, що весь світ проти тебе.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася підбіркою барвистих фото в ніжному "повітряному" образі - Джамала позувала на кухні у довгій жовтій сукні з квітковим принтом і босоніж. Ефектний наряд з оголеними плечима підкреслив кругленький живіт виконавиці та її особливу жіночність в цей прекрасний період.
Співачка доповнила лук виразним макіяжем і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві, навіть коли проблеми слідують одна за одною.
⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Тримай підборіддя вище. Stay positive, be positive, будь сонячним, радій життю і ще кілька десятків варіацій можна почути від ведучих різноманітних тренінгів та майстер-класів по досягненню успіху в житті. Близько це нашій ментальності або ж дратує? Ці люди вічно “amazing“, завжди захоплені. На питання «як справи?» у них одна відповідь - «все добре!» Чи дійсно це так? Може, це гра? А якщо таким ставленням до життя вони допомагають собі справлятися з труднощами? Можу сказати, що конкретно мені в роботі, побуті і творчість набагато легше з відкритими і все ж позитивними людьми.
Що допомагає мені, коли все не клеїться, валиться з рук, весь світ проти мене, і одна за одною неприємні новини?
Не потрібно соромитися або боятися поганого настрою, проблем. Можна трохи помеланхольничати, але для руху до нових ідей і цілей необхідно скидати вантаж туги", - докладно поділилася Джамала.
⠀Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Раніше Джамала зворушила зворушливим фото з синочком Еміром-Рахманом і звернулася за порадою до шанувальникам, як пояснити дитині, що у нього буде брат чи сестра.
Автор: Марина Настевіч