Подвійні побачення: розкрито несподівані подробиці роману Ірини Шейк і Віто Шнабеля

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Журналістів тепер цікавлять будь-які подробиці про пару

Ірина Шейк і Віто Шнабель породили небувалу хвилю чуток про свій роман. Буквально в кінці березня топ-модель і арт-дилера вперше помітили папараці під час прогулянки в Нью-Йорку. Більше того, Ірина прямувала в апартаменти нового залицяльника. Після чого Ірину і Віто ще кілька разів вдавалося "підловити" папараці. Хоча справедливості заради варто відзначити, що пара не особливо й ховається. При цьому далеко не всі шанувальники Шейк оцінили її вибір. Справа в тому, що за 33-річним Шнабелем закріпився шлейф голлівудського ловеласа. У власникам декількох галерей в Нью-Йорку були гучні романи в актрисами Ембер Херд і Лів Тайлер, супермоделлю 90-х Ель Макферсон. Також тривалий роман з топ-моделю Хайді Клум. Віто вибирає собі в пару тільки визнаних красунь.

Тим часом інсайдери американських таблоїдів продовжують шукати інформацію про нову зіркову парочку, за якою цікаво спостерігати. Приміром, виданню Us Weekly стало відомо, що Ірина і правда переїхала в квартиру Віто в Нью-Йорку. Більше того, з нею також переїхала її мама — Ольга Шайхлісламова! Жінка буде жити з закоханими у період карантину. Як повідомляє інсайдер Us Weekly, Віто не був проти такого рішення.

Скріншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Також за словами джерела, Шнабель і Шейк знайомі вже давно. Знайомство пройшло на одній з численних вечірок. І Віто відразу ж запримітив красуню-модель, проте тоді Ірина була у відносинах з Бредлі Купером. Нагадаємо, що Ірина і Бредлі закрутили роман в 2015 році. Влітку 2019-го вони розлучилися. Але в цих відносинах у пари народилася дочка Лея.

Анонімне джерело видання E! Online також підтверджує інформацію, що Ірина і Віто знайомі вже давно!

“Ірина знає Віто вже кілька років, вони завжди були друзями, — говорить джерело. — Більш того, вони ходили на подвійне побачення, коли Шейк була з Бредлі Купером, а у Шнабеля були відносини з Хайді Клум".

Інсайдер також додав: “Тепер вони обидва самотні і перебувають на карантині в Нью-Йорку. Віто любить фліртувати, а Ірина - його тип. Їй подобається його увага. Вони сусіди і проводять багато часу разом. Коли дочка Ірини перебуває з Бредлі, їй подобається компанія Віто. Вони проводять весь день разом, а також вечора. Їй подобається спілкуватися з ним"

При цьому журналісти звернулися до Ірини і Віто з проханням прокоментувати природу їх стосунків. Однак пара відмовилася давати які-небудь коментарі. Що дуже в дусі Ірини. Адже навіть про стосунки з Купером Ірина зізналася досить незвично. Вона довгий час не коментувала явний роман з актором. А в грудні 2016 року модель, будучи вагітною, вийшла на подіум в рамках модного дефіле Victoria's Secret. Так Ірина підтвердила свій роман з Бредлі.