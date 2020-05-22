Рух кожен день: Брітні Спірс надихнула спортивною фігурою на запальному відео

Співачка мотивує фанатів
Брітні Спірс привчила публіку до своїх регулярних занять спортом і запальних відео. Не так давно дівчина показала чергове з них. 38-річна артистка опублікувала ролик, де танцює в крихітних шортах, а також кислотному зеленому топі. Танцюючи, Брітні кружляє по своєму величезному будинку. У короткому ролику їй в який далося повною мірою свою спортивну фігуру, а також свою відому пластику. «Одне з моїх улюблених занять – танцювати... Я роблю це цілий день! PS .... Я з пультом», – написала співачка.
Співачка танцює кожен день (фото: instagram.com/britneyspears)
Шанувальники оцінили відео своєї улюблениці на відмінно, переглянувши його більш ніж 1,5 мільйона разів. Але багато хто залишився незадоволені тим, що зірка опублікувала ролик, яким вже раніше ділилася. Потрібно відзначити, що у Брітні дійсно є звичка видаляти і знову публікувати деякі фото і відео. Також шанувальники висловили побоювання, чи з улюбленою артисткою все в порядку.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)
Нагадаємо, нещодавно Брітні записала відео з тренування, в якому фігурує коханий співачки Сем Асгарі. Пара показала, як тренується разом: вони виконують масу вправ. При цьому обидва вибрали досить спокусливий одяг, таким чином, надихнувши мережу своїми накачаними фігурами. Шанувальники дякують зірйы і її хлопцеві за таку фітнес-мотивацію.
Автор: Міла Іванова