Рух кожен день: Брітні Спірс надихнула спортивною фігурою на запальному відео

Брітні Спірс привчила публіку до своїх регулярних занять спортом і запальних відео. Не так давно дівчина показала чергове з них. 38-річна артистка опублікувала ролик, де танцює в крихітних шортах, а також кислотному зеленому топі. Танцюючи, Брітні кружляє по своєму величезному будинку. У короткому ролику їй в який далося повною мірою свою спортивну фігуру, а також свою відому пластику. «Одне з моїх улюблених занять – танцювати... Я роблю це цілий день! PS .... Я з пультом», – написала співачка.

Співачка танцює кожен день (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники оцінили відео своєї улюблениці на відмінно, переглянувши його більш ніж 1,5 мільйона разів. Але багато хто залишився незадоволені тим, що зірка опублікувала ролик, яким вже раніше ділилася. Потрібно відзначити, що у Брітні дійсно є звичка видаляти і знову публікувати деякі фото і відео. Також шанувальники висловили побоювання, чи з улюбленою артисткою все в порядку.

Ти завжди була неймовірною танцівницею

Чудова, емоційна і смілива

Ти рухаєшся кожен день, і це прекрасно

О боже, як дзига

Dancing queen, young and sweet only 17

З тобою все в порядку?

Прекрасна!

Ти просто все

Ти вже 4 рази постила це відео

Танцююча голка

Я могла б дивитися на це вічно

Сестричка, хіба ти не постила це 3 місяці тому

Одна з моїх улюблених речей – це дивитися, як ти танцюєш

Здається, ми вже це бачили

Ти завжди була найкращим танцюристом

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, нещодавно Брітні записала відео з тренування, в якому фігурує коханий співачки Сем Асгарі. Пара показала, як тренується разом: вони виконують масу вправ. При цьому обидва вибрали досить спокусливий одяг, таким чином, надихнувши мережу своїми накачаними фігурами. Шанувальники дякують зірйы і її хлопцеві за таку фітнес-мотивацію.