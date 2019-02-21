"Дві суперзірки": Світлана Лобода вийшла на прогулянку зі стильною донькою

Співачка прогулялася разом з Євою під час відпочинку в ОАЕ

Популярная певица Светлана Лобода в последнее время часто показывает совместные фото с подросшей старшей дочкой Евой. Девочку считают даже копией звездной мамы. В этот раз артистка опубликовала фото с прогулки, где они обе позируют в удобных спортивных костюмах.

Ева очень свободно держалась перед камерой, а сама знаменитость наблюдала за ней с улыбкой. На Лободе был черный спортивный костюм с кроссовками молочного цвета, а на ее дочери – красный с оригинальным принтом.

"Ева на style", - подписала коротко певица совместные кадры.

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники решили одарить артистку и девочку массой комплиментов, отметив, что они выглядят просто потрясающе. Некоторые даже отметили, что Ева стала очень быстро расти и скоро перещеголяет свою знаменитую родительницу.

Светлана Лобода с дочкой Евой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Крутейшие, особенно девочка слева", "Крошка умничка", "Две Суперзвезды", "Разве есть кто-то круче вас двоих?", "Под стать маме", "Две красотульки", "Светлана, вы с дочкой космические! Ну никак нельзя, обожая Вас, не обожать и Вашу малышку!", "Крутые девчонки", - отмечали фолловеры.

Судя по «сториз» знаменитости, вместе с Евой она отправилась отдыхать в ОАЭ, кроме того, на днях ее застукали в Дубае, целующуюся с незнакомцем.

Напомним, что Светлана Лобода показала бекстейдж со съемок клипа INSTADRAMA, котрые не вошли в видеоработу.