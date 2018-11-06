"Я насмілилася забажати більшого": Наталія Холоденко скинула за рік 30 кг

Фото: Наталія Холоденко (instagram.com/kholodenkon)

Психолог показала, як людина може змінитися, якщо справді цього захоче

Ппсихолог, кандидат філософських наук і тренер особистісного зростання Наталія Холоденко показала, як людина може змінити своє життя, якщо докладе зусиль. Своїм досягненням експерт поділилася у Instagram.

"Це Я! Ці дві різні жінки - Я. Різниця - 2 роки, багато переломних рішень, по 3 консультації психолога в день під час відпустки, багато годин групової терапії і більше 100 годин у спортзалі. Різниця не в 30-ти кілограмах, які я скинула за рік. Різниця в сміливості зізнатися собі у тому, що важливо", - пише Холоденко.

Фото: (instagram.com/kholodenkon)

Психолог стверджує, що і на той момент її все влаштовувало: вона була успішною жінкою, коханою дружиною, мамою і товаришем. Однак раптово для себе Наталя зрозуміла, що їй є куди рости.

Тренер зізнається: "Я насмілилася захотіти більшого, і сповна торкнулася емоційного дна. Тільки вирішила не тікати від цього, а опуститися нижче. Іноді потрібно розбитися на друзки. Біль - це потужний ресурс, який завжди дає сили для радикальних змін. Мені стало боляче за себе як за дівчинку, у якої ніколи не було приталених суконь і всього, що пов'язано з відвертою привабливістю".

За словами експерта, дуже важливо робити своє життя кращим, не задовольняючись малим, а прагнучи до вершин, прагнучи реалізувати найсміливіші бажання. "Життя може і повинно бути феєричним, максимальним, і до цього треба тягнутися щосили!" - зазначає Холоденко.

Нагадаємо, що раніше психолог Наталія Холоденко вразила новим образом.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які можуть спровокувати мігрень.

Відео: РБК-Україна