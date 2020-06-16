Дві красуні: Кайлі Дженнер з 2-річною донькою демонструють вбрання в трендовому відтінку

Кайлі Дженнер показала нове фото зі своєю 2-річною донькою. Цього разу зірка вирушила з дівчинкою в подорож. Зрозуміло, без стильних образів не обійшлося. «Прокинутися на дикому, дикому Заході», – написала знаменита мама під знімком, де вони зі Стормі позують на тлі дерев'яного будинку. Виглядають обидві дуже стильно, наче вбрання підбирали спеціально в одній колірній гамі. До речі, одній з найпопулярніших цього літа.

Стильні мама і дочка (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі вибрала комбінезон з деніму з вирізом на грудях і короткими штанинами. Доповнили його яскраво-помаранчеві ботильйони на високих шпильках, великі сережки і напівпрозорі сонцезахисні окуляри. Волосся молода мама заплела у тугу укладку, зібравши його на потилиці. Макіяж вирішила зробити в натуральних тонах. Стормі одягнена в синій штанці, шорти, а також чобітки-козаки. Волосся Кайлі заплела їй в дрібні кіски. Мама і дочка обнімаються і виглядають умиротвореними і щасливими.

Нагадаємо, свою першу і поки єдину дитину Кайлі народила від репера Тревіса Скотта. Пара зараз знаходиться в «підвішених» відносинах. Періодично в мережі виникають чутки, що Кайлі і Тревіс знову разом. Їх підігріває і поведінка зірки – дівчина часто пише в своєму мікроблозі, що Тревіс – найкращий у світі батько, і вона буде любити його вічно. Також вона використовує пісні екс-коханого для своїх численних відео. Але в той же час ні сама Дженнер, ні Скотт не дають офіційних підтверджень таких чуток. Вони як і раніше зустрічаються і спілкуються, але тільки заради дочки.

Кайлі обожнює свою дочку (фото: instagram.com/kyliejenner)

До того ж серце молодою мільйонерки, можливо, вже не вільно. Так, західні ЗМІ запідозрили, що між дівчиною і другом сім'ї – манекенником Фаєм Хадрою – щось більше, ніж приятельські стосунки. З хлопцем раніше зустрічалася старша сестра Кайлі – Кендалл, а тому він часто буває у зірковому домі і соспоовждает дівчат на світських вечірках. Останнім часом походи по клубам Кайлі і Фая помітно почастішали. До того ж папараці застали іх,коли вони трималися за руки.