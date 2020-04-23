Дві красуні: Ірина Шейк захопила схожістю з сестрою на фото з юності

Модель привітала сестру з днем народження
Ірина Шейк продовжує ділитися архівними фото з юності. Цього разу 34-річна модель запостила знімок не просто так, а на честь дня народження старшої сестри Тетяни.
На ньому вони позують разом під величезною пляжною парасолькою. Ірина, якій на фото близько 14 років, одягнена в блакитну джинсову спідницю і джинсовий топ на тон світліше. А іменинниця красується у відвертій сукні, пошитій з клаптиків тканини різних відтінків коричневого. Обидві з короткими стрижками, засмаглі і стрункі, сестри виглядають неймовірно схожими. Що відразу ж відзначили користувачі мережі. Заодно захопившись відкритістю і красою Шейк, яка не боїться ділитися настільки особистими кадрами.
Коментарі до фото Ірини (фото: прінтскрін instagram.com/irinashayk)
Нагадаємо, 15-го квітня Ірина показала архівне фото, на якому їй близько 14 (за підрахунками фоловерів Шейк, більше). Такі знімки користуються у фанатів дівчини величезною популярністю. Люди люблять дивитися, як виглядала всесвітньо відома модель до того, як підкорила фешн-індустрію. Втім, кадри з численних зйомок, фотосесій і тусовок вони люблять не менше.
Одна з останніх робіт Шейк – для журналу Interview Magazine. Зйомка проходила в паризькій квартирі, і в результаті була стилізована «під карантин». Модель приміряла масу незвичайних образів, позуючи в різних кімнатах. Багато луків вийшли досить відвертими. Так, Шейк вкотре блиснула довгими стрункими ногами в мікрошортах, а також своїми розкішними формами.