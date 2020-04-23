Дві красуні: Ірина Шейк захопила схожістю з сестрою на фото з юності

Ірина Шейк продовжує ділитися архівними фото з юності. Цього разу 34-річна модель запостила знімок не просто так, а на честь дня народження старшої сестри Тетяни.

Ірина зі старшою сестрою (фото: instagram.com/irinashayk)

На ньому вони позують разом під величезною пляжною парасолькою. Ірина, якій на фото близько 14 років, одягнена в блакитну джинсову спідницю і джинсовий топ на тон світліше. А іменинниця красується у відвертій сукні, пошитій з клаптиків тканини різних відтінків коричневого. Обидві з короткими стрижками, засмаглі і стрункі, сестри виглядають неймовірно схожими. Що відразу ж відзначили користувачі мережі. Заодно захопившись відкритістю і красою Шейк, яка не боїться ділитися настільки особистими кадрами.

Ірина, ви красуня!

Класне фото

Де-небудь на Чорному морі

Смачна дівчина

Красиві

Парасолька прекрасна. Відразу згадала своє дитинство, море, коли пішов дощ на пляжі, рятував цяй величезна парасолька

Ірина завжди була прекрасна

Єдина, хто не боїться показати минуле, свій початок. Мабуть, дорогі для Іри той час і ті люди. Що сказати, молодець! Незважаючи на сьогоднішнє життя, залишилася людиною

Прекрасна в будь-якому віці

Так схожі сестрички, а племінниця так вилита

Коментарі до фото Ірини (фото: прінтскрін instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, 15-го квітня Ірина показала архівне фото, на якому їй близько 14 (за підрахунками фоловерів Шейк, більше). Такі знімки користуються у фанатів дівчини величезною популярністю. Люди люблять дивитися, як виглядала всесвітньо відома модель до того, як підкорила фешн-індустрію. Втім, кадри з численних зйомок, фотосесій і тусовок вони люблять не менше.

Одна з останніх робіт Шейк – для журналу Interview Magazine. Зйомка проходила в паризькій квартирі, і в результаті була стилізована «під карантин». Модель приміряла масу незвичайних образів, позуючи в різних кімнатах. Багато луків вийшли досить відвертими. Так, Шейк вкотре блиснула довгими стрункими ногами в мікрошортах, а також своїми розкішними формами.