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Дві красуні: Ірина Шейк захопила схожістю з сестрою на фото з юності

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Модель привітала сестру з днем народження

Ірина Шейк продовжує ділитися архівними фото з юності. Цього разу 34-річна модель запостила знімок не просто так, а на честь дня народження старшої сестри Тетяни.

Ірина зі старшою сестрою (фото: instagram.com/irinashayk)

На ньому вони позують разом під величезною пляжною парасолькою. Ірина, якій на фото близько 14 років, одягнена в блакитну джинсову спідницю і джинсовий топ на тон світліше. А іменинниця красується у відвертій сукні, пошитій з клаптиків тканини різних відтінків коричневого. Обидві з короткими стрижками, засмаглі і стрункі, сестри виглядають неймовірно схожими. Що відразу ж відзначили користувачі мережі. Заодно захопившись відкритістю і красою Шейк, яка не боїться ділитися настільки особистими кадрами.

  • Ірина, ви красуня!
  • Класне фото
  • Де-небудь на Чорному морі
  • Смачна дівчина
  • Красиві
  • Парасолька прекрасна. Відразу згадала своє дитинство, море, коли пішов дощ на пляжі, рятував цяй величезна парасолька
  • Ірина завжди була прекрасна
  • Єдина, хто не боїться показати минуле, свій початок. Мабуть, дорогі для Іри той час і ті люди. Що сказати, молодець! Незважаючи на сьогоднішнє життя, залишилася людиною
  • Прекрасна в будь-якому віці
  • Так схожі сестрички, а племінниця так вилита

Коментарі до фото Ірини (фото: прінтскрін instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, 15-го квітня Ірина показала архівне фото, на якому їй близько 14 (за підрахунками фоловерів Шейк, більше). Такі знімки користуються у фанатів дівчини величезною популярністю. Люди люблять дивитися, як виглядала всесвітньо відома модель до того, як підкорила фешн-індустрію. Втім, кадри з численних зйомок, фотосесій і тусовок вони люблять не менше.

Одна з останніх робіт Шейк – для журналу Interview Magazine. Зйомка проходила в паризькій квартирі, і в результаті була стилізована «під карантин». Модель приміряла масу незвичайних образів, позуючи в різних кімнатах. Багато луків вийшли досить відвертими. Так, Шейк вкотре блиснула довгими стрункими ногами в мікрошортах, а також своїми розкішними формами.

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