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Два зубастика: Потап з 11-річним сином розчулили святковим селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 11:26
Два зубастика: Потап з 11-річним сином розчулили святковим селфі
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап з сином заряджають драйвом на сімейному фото

Олексій Потапенко (Потап) зі своїм сином Андрієм від попереднього шлюбу з продюсером Іриною Горовою вирішили приєднатися до святкування Святого Миколая (відзначають 19 грудня). Український виконавець поділився "драйвовим" фото з сином, вітаючи всіх зі святом!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Потап опублікував фото з сином 11-річним Андрієм. На знімку батько і син посміхаються, позуючи на камеру. При цьому важко не відзначити, що хлопчик на цьому кадрі особливо схожий на свого зоряного батька.

"З днем Миколая!" - лаконічно підписав селфі з сином репер.

Два зубастика: Потап з 11-річним сином розчулили святковим селфі

Потап з сином Андрієм вітають усіх зі Святим Миколою (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники виконавця також поспішили подякувати і привітати його:

  • "Чудесного дня потапчики"
  • “Дякую ! Вас теж зі святом святого Миколая!"
  • "Потап Ви дуже позитивний і самий крутий продюсер в Україні"
  • “Ну кльові ж. Зі святом"
  • "Та ти шо ))) Зі святом всіх !!!!"
  • “З Днем Св. Миколи чудотворця! Добра, миру і благополуччя!"
  • "Як це мило"

Два зубастика: Потап з 11-річним сином розчулили святковим селфі

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

Зазначимо, що з 1999 по 2014 рік Потап перебував в офіційному шлюбі з продюсером Іриною Горовою. Проте зовсім нещодавно репер зізнався, що останні 5 років вони з екс-дружиною вже не жили разом. Розлучилися Олексій та Ірина тихо, обійшовши скандали і зберігши теплі стосунки. Син артиста Андрій залишився жити з матір'ю. За словами колишнього подружжя, хлопець досить легко переніс розставання батьків, адже Потап і раніше часто не бував удома, коли перебував на гастролях.

Два зубастика: Потап з 11-річним сином розчулили святковим селфі

Ірина Горова з дітьми - Андрієм і Наталею від попереднього шлюбу (фото: instagram.com/potapchiq)

Нагадаємо, раніше мама і хресна Насті Каменських заспівали дуетом: прем'єра пісні. При цьому композицію написав Потап.

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