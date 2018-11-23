"Два коника горбоконика": Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка

Зіркова пара привітала всіх батьків зі святом - Днем сина
Відомий український актор та телеведучий Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною, популярною ведучою "Світського життя", шоувумен Катею Осадчою, які нещодавно порадували шанувальників сімейними фото, продовжили приємну традицію і показали нові знімки своєї дитини. Горбунов у своєму Instagram опублікував кадр, на якому вчить сина Івана водити автомобіль.
Шоумен також привітав усіх батьків із Днем сина.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
"Всі у кого є син або їх кілька, однозначно пишаються ними! З Днем сина, дорогі батьки! Наш Іван вже допомагає татові рулити!", - підписав знімок Юрій.
Скрін: instagram.com/gorbunovyuriy
Катя Осадча також долучилася до привітань і передала вітання шанувальникам від синочків Іллі та Івана.
"Я не знаю, як бути мамою дівчинки, я не знаю як купувати ляльки і плести коси, але знаюся на всіх видах машинок та хлопчачої моді від 0 до 16)) хлопці - мамині захисники, хлопці - майбутній мамин тил!", - зазначила світська левиця в Instagram.
Фото: instagram.com/kosadcha/
"Вітаю всіх батьків синів з святом! Нехай всі хлопці ростуть здорові і щасливі. Наші Ілля та Івасик також передують всім вітання", - додала вона.
Скрін: instagram.com/kosadcha/
Шанувальники зоряної пари не залишилися байдужими до прекрасних світлин та обсипали Юрія і Катю в коментарях теплими побажаннями, захопленими емоціями й навіть побажали їм доньку:
"Дякую! Взаємно! Теж маю двоє козаків!";
"Катя, вам просто необхідна ще доча... я вам бажаю.. ще і бантиків...";
"Вітаю Вас і всіх батьків, у кого є сини!";
"Вам би ще дівчинку до повної компанії)) я думаю, що ви супер мама";
"Не важливо, якої статі дитина. Головне, щоб вона була щаслива і оточений люблячими батьками";
"Ой, клас, я розплакалася. І пішла обіймати свого бандита"...
Скрін: instagram.com/kosadcha/
"2 конька горбунька";
"Однозначно пишаюся обома!";
"Татова гордість";
"Дуже зворушливе фото!";
"Ось це точно Горбунов Горбунович! Клас!";
"Так мило! Зі святом!";
"Маленький "Горбунович" рулить! Щастя, радості та позитиву!"...
Скрін: instagram.com/gorbunovyuriy
Раніше повідомлялося, що недавно Катя Осадча викликала розчулення і захоплення у шанувальників, показавши свою "усміхнену" дитячу фотографію.
Також ми писали про те, що у своїй соцмережі Катя Осадча опублікувала серію спільних фотографій зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим з Танців з зірками 2018.
Нагадаємо, що Осадча та Горбунов показали своїм шанувальникам, як відсвяткували вісім місяців свого сина.
Відео: РБК-Україна