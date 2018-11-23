"Два коника горбоконика": Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка

Фото: Осадча та Горбунов (facebook.com-katya.osadch)

Зіркова пара привітала всіх батьків зі святом - Днем сина

Відомий український актор та телеведучий Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною, популярною ведучою "Світського життя", шоувумен Катею Осадчою, які нещодавно порадували шанувальників сімейними фото, продовжили приємну традицію і показали нові знімки своєї дитини. Горбунов у своєму Instagram опублікував кадр, на якому вчить сина Івана водити автомобіль.

Шоумен також привітав усіх батьків із Днем сина.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Всі у кого є син або їх кілька, однозначно пишаються ними! З Днем сина, дорогі батьки! Наш Іван вже допомагає татові рулити!", - підписав знімок Юрій.

Скрін: instagram.com/gorbunovyuriy

Катя Осадча також долучилася до привітань і передала вітання шанувальникам від синочків Іллі та Івана.

"Я не знаю, як бути мамою дівчинки, я не знаю як купувати ляльки і плести коси, але знаюся на всіх видах машинок та хлопчачої моді від 0 до 16)) хлопці - мамині захисники, хлопці - майбутній мамин тил!", - зазначила світська левиця в Instagram.

Фото: instagram.com/kosadcha/

"Вітаю всіх батьків синів з святом! Нехай всі хлопці ростуть здорові і щасливі. Наші Ілля та Івасик також передують всім вітання", - додала вона.

Скрін: instagram.com/kosadcha/

Шанувальники зоряної пари не залишилися байдужими до прекрасних світлин та обсипали Юрія і Катю в коментарях теплими побажаннями, захопленими емоціями й навіть побажали їм доньку:

"Дякую! Взаємно! Теж маю двоє козаків!";

"Катя, вам просто необхідна ще доча... я вам бажаю.. ще і бантиків...";

"Вітаю Вас і всіх батьків, у кого є сини!";

"Вам би ще дівчинку до повної компанії)) я думаю, що ви супер мама";

"Не важливо, якої статі дитина. Головне, щоб вона була щаслива і оточений люблячими батьками";

"Ой, клас, я розплакалася. І пішла обіймати свого бандита"...

Скрін: instagram.com/kosadcha/

"2 конька горбунька";

"Однозначно пишаюся обома!";

"Татова гордість";

"Дуже зворушливе фото!";

"Ось це точно Горбунов Горбунович! Клас!";

"Так мило! Зі святом!";

"Маленький "Горбунович" рулить! Щастя, радості та позитиву!"...

Скрін: instagram.com/gorbunovyuriy

Раніше повідомлялося, що недавно Катя Осадча викликала розчулення і захоплення у шанувальників, показавши свою "усміхнену" дитячу фотографію.

Також ми писали про те, що у своїй соцмережі Катя Осадча опублікувала серію спільних фотографій зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим з Танців з зірками 2018.

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов показали своїм шанувальникам, як відсвяткували вісім місяців свого сина.

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Відео: РБК-Україна