"Душа іскриться": Олена Кравець захопила танцювальними талантами дочки

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Шоувумен розмістила ролик з танцями старшої дочки Маші

Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка нещодавно приємно здивувала мережа появою в екстравагантному прозорому вбранні, похвалилася перед підписниками в Instagram танцювальними талантами своєї дочки Марії.

На декількох відео дівчинка займається в танц-класі. Виявилося, що вона відвідує відому танцювальну школу-студію і досягла успіху в своїх починаннях. Її знаменита мама пишається прогресом дочки і з задоволенням дивиться відео незліченну кількість разів.

"Школа-студія "Тодес". Місце сили моєї дочки, де вона за 10 років непомітно виросла, навчилася танцювати і тепер шле мені ось такі відео, які я переглядаю по 100 разів", - написала головна "квартальщица" під роликами.

Також вона подякувала хореографу-викладачу своєї дочки: "Спасибі всьому вашому колективу за ці хвилини, тому що моя душа іскриться і танцює".

Шанувальники Олени розділили її захоплення і також залишили компліменти для юної танцівниці, відзначивши її талант.

"Дуже приваблива дівчина, круть. Дуже чіткі рухи яскрава, навіть без маминої популярності", "Дуже здорово! Круто! Молодчинка!", "Красуні, дуже класно танцюють", "Ваша Маша дуже талановита і розумна дівчинка. І в цьому Ваша з чоловіком заслуга. Чекаємо Вас на проекті "Танці з Зірками". Думаю, ви б змогли показати клас", - писали теплі слова дівчині і її мамі коментатори.

15-річна Маша – старша дитина в сім'ї Кравець. Також у шоувумен є ще двійнята Катя і Іван. Варто відзначити, що Марія разюче схожа на зіркову маму зовні і росте просто красунею.

Раніше Олена Кравець розповіла, як відправляла своїх дітей-двійнят в дитячий сад.