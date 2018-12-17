"Дурне слово": Анна Сєдокова розповіла, що думає про шлюб та відносили

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Анна Сєдокова розговорилася про своє відношення до офіційного шлюбу

Українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка раніше викликала обурення у прихильників занадто відвертим фото, поділилася своєю думкою про шлюб та зазначила, що, незважаючи на невдалий досвід в особистому житті, продовжує вірити в сімейні цінності. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Телепрограма.Pro".

"Я продовжую вірити в справжній шлюб, хоча це і дурне слово. Вірити в те, що відносини повинні бути скріплені шлюбним союзом, якщо двоє людей впевнені один в одному. Мені здається, що так гордо звучать фрази: "Ти моя дружина" і "Ти мій чоловік". Це набагато краще, ніж: "Дівчина, з якою я живу". Коли чоловік робить пропозицію і одружується – це говорить про його серйозні стосунки, а несерйозних відносин мені більше не треба", - зізналася артистка.

Виконавиця відзначила, що її серце не вільне, але говорити про серйозність почуттів поки рано, адже пережиті раніше поразки на любовному фронті все ще дають про себе знати.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

"Моє серце щось відчуває, але я ще до кінця не розібралася, що. Просто в ньому було стільки всього... Я б не сказала, що болю, але, якщо звернутися до моєї творчості, то у мене "серце в бинтах". Незважаючи ні на що, воно продовжує відчувати", - зазначила Сєдокова.

Раніше Анна Сєдокова показала шанувальникам оригінально прикрашену ялинку. сама вона зізнался, що буде наряджати лісовую красуню тільки 30 грудня.

Як ми повідомляли, Сєдокова похизувалася пікантним вбранням з великим декольте, в якому вона прийшла на зйомки новорічного шоу в Росії.

Анна Сєдокова: біографія (відео: РБК-Україна)