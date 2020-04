Дурагонили: Каменських похвалилася новою майстерністю і сама зняла новий кліп Потапа (відео)

Потап і Настя Каменських — однозначно одна з найпродуктивніших пар українського шоу-бізнесу. Навіть на карантині парочка примудряється записувати нові хіти і навіть більше — знімати відео! Більш того, Каменських довелося самій освоїти мистецтво монтажу. Наприклад, пару тижнів тому Настя презентувала невеликий кліп-скетч про карантин — "LA CUARENTENA", записаний на 5 мовах. Як з'ясувалося, цей скетч Настя сама зняла і змонтувала. На цьому новий талант Насті не пропадає даремно. Сьогодні, 15 квітня Потап презентував нове веселе відео "Дома". І знову таки цей міні-кліп зняла і змонтувала Настя!

За словами Насті, у неї на монтаж цього кліпу пішло 4 години! Про це співачка розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

Кліп-скетч на нову пісню Потапа був повністю знятий в домашній обстановці. При цьому репер і його дружина дуже креативно підійшли до створення відеороботи. Декілька локацій, дуже яскраві образи і сюжетна задумка — видно, що Каменських виконала велику роботу. До речі, в кадрі Потап навіть імітує сома!

Потап - Дома

“Вдома таааааак нудно іноді, що я сів і накатав тречок, попросив Настю Каменських зняти кліпчік і змонтувати. Іі ми сміялися і дурагонили, відволікаючись від поганих думок, чого і вам бажаю!!! HAVE FUN!!! #птп #дома ЗНЯТО ВДОМА! Check out my new HOME VIDEO, music versus boredom!" — анонсував вихід нової пісні Потап.

“Навіть коли ти закритий у чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Як це зробив #ПТП, який записав новий трек і зняв на неї кліп у себе #Будинку. Вмикай і не сумуй!" — йдеться в описі нового відео.

Фолловери Потапа вже залишили сотні приємних відгуків про його нову роботу:

"Було б прикольно, якби ви виклали бэкстэйдж, дуже цікаво як все відбувалося, а кліпчік просто гармата"

"Це краще"

"Не ну класно, це просто супер"

"Потап з Настею молодці!"

"Карантин народжує нові шедеври неспроста"

"Потап, умничкаа і Настя розкішна"

“Офігенний кліп! Класно, коли дружина підтримує у всьому"

"Шедевр, буде що згадати коли дітям розповідати про карантин"

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила особливу гімнастику для гармонії і тонусу.