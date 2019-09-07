"Думала, задушить": відверта Гросу поділилася особистими подробицями про чоловіка

Аліна Гросу сачстлива у шлюбі зі своїм коханим чоловіком, молодим бізнесменом Олександром Комко. Пара зустрічалася чотири роки, але тримала свої відносини в таємниці від широкої публіки, а в кінці липня зіграла розкішне весілля в Італії. Аліна не приховує своїх палких почуттів до коханого чоловікова – вона охоче ділиться романтичними фото з ним, присвячує вірші і разкриває подробиці свого особистого життя. Нещодавно співачка навіть заговорила про дітей. Так, артистка повідомила, що недавня недовга разлука з коханим тільки підігріла їхпочуття.

Емоційне зізнання Аліна супроводила мрійливим романтичним знімком. Вона сидить в парку на лавочці. На співачці – сукня-міді ніжного персикового кольору і накинутий поверх короткий тренч. На ногах – світлі сабо з відкритим носком на широких підборах, інкрустованих камінням.

"Настрій наповнений ніжністю. 3 дні не бачилася з чоловіком. Думала, задушить при зустрічі... Люблю від'їжджати, але тільки заради таких зустрічей. P. s. Все, мій instagram перетворюється в ванільне місиво. Треба щось з цим робити. Вам цікаво читати пости і дивитися фотки з Комочком або приховувати його далі?" - поцікавилася співачка у шанувальників, рассекретивши ніжне прізвисько чоловіка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни розділилися на два табри. Одні заявили, хто хочуть бачити більше інформації про особисте життя свого кумира, інші нагадуючи – щастя любить тишу.

Дуже-дуже интересненько! Ти принадність

Дуже цікаво. Навіщо приховувати, нехай бачать, що живеш ненудно

Не пускай в своє особисте життя! Навіщо? Щастя Вам! І всього доброго! Не ділись своїм щастям, це тільки твоє і для тебе. Не росплескуй, щоб не закінчилося

Красива ви пара, Алінка. Тобі вирішувати, чи показувати чоловіка. Але дуже цікаво за вами спостерігати

Шикарна

Красуня

Чарівна

Щастя любить тишу!

Цікаво, звичайно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу оголила шикарний бюст і похвалилася, що її чоловік - кращий фотограф.