Думала, що посивію: Леся Нікітюк згадала про педагогічний досвід

Учасниці шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) щоразу демонструють свої знання, вміння й таланти. А ще розповідають неймовірні історії з власного життя. Хтось ділиться love story, а інші згадують курйозні випадки. Або ж хваляться своїми досягненнями, а їх у блондинок чимало.

Після кожного представлення дівчини Леся Нікітюк ділиться цікавими історіями про себе, яких до цього ніхто не чув. Так, під час розповіді блондо-бомби Анни, як вона у 20 років стала директором школи, Леся пригадала свій педагогічний досвід.

– Я три місяці проходила практику у дошкільному навчальному закладі, – каже Леся. – Чесно, думала, що посивію. Адже було трохи важко. Та я зуміла знайти підхід до дітей. Пам’ятаю, як вони лінувались щоранку робити зарядку. Мені доводилося постійно їх мотивувати. І, звісно ж, жартувати з ними. Говорила до них голосом Мардж із Сімпсонів та голосами інших персонажів. Тоді вони з радістю повторювали за мною вправи.

Ведуча зізнається, що той досвід став їй у нагоді. Тепер вона легко вигадує різні мотиваційні методи, щоб заохоти до виконання домашніх завдань свою племінницю.

А учасниці Анні посада директора «дала» добре поставлений голос.

– У деяких вчителів педагогічний стаж був більшим, ніж мій вік, – розповідає Анна Новому каналу. – Мені потрібно було знайти до них підхід. Було дуже важко. Довелося виробити суворий директорський голос!

Аби дізнатися ще більше про ведучу Лесю Нікітюк та зіркового гостя Олега Михайлюту, вмикайте «Хто проти блондинок?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі.