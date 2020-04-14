Дует Alyosha & Vlad Darwin постали у новому звучанні — «Торнадо» - Midnight Daddies remix

Дует Alyosha & Vlad Darwin постали у новому звучанні. Їх пісні «Ти найкраща», «Пірнай», «Торнадо» та інші – беззаперечні хіти для тисяч людей. Дует співака і композитора Vlad Darwin і співачки Alyosha презентує нову версію пісні «Торнадо» в стилі сінтвейв.

Творці реміксу – тандем діджеїв і саундпродюсерів Midnight Daddies, прокоментували нову колаборацію так:

«Коли слухаєш пісню «Торнадо», то відразу виникають паралелі з нинішньою ситуацією. Зрозуміло, що ця пісня була написана задовго до карантину, але зараз вона як ніколи актуальна: «Викинь телефон, і хоч торнадо за вікном, давай любити один одного». Тобто, незалежно від ситуації в світі, потрібно приділяти час коханим людям, і берегти один одного».

Ремікс від Midnight Daddies надихнув Vlad Darwin на подальші експерименти у танцювальній музиці.

«Пісня в обробці від тандему Midnight Daddies набула нового, ще більш енергійного настрою. Я рекомендую всім додати цей мікс в плейлисти для домашніх фітнес-тренувань, особливо якщо ви тренуєтесь разом в коханою людиною. А тим часом ми з Alyosha готуємо для слухачів ще декілька запальних міксів! », – поділився Vlad Darwin.

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо (Midnight Daddies remix)

Як і всі, Alyosha & Vlad Darwin проводять час вдома зі своїми родинами на карантині. Виступи, спільний всеукраїнський тур і зйомки перенесені. Хоча, тільки за останні кілька місяців творчий тандем Alyosha & Vlad Darwin випустили спільний альбом «Золота середина», презентували кліпи на пісні «Пірнай» і «Торнадо», з аншлагом відбувся їх великий концерт в столиці в Жовтневому палаці.

«Весна — час розквіту природи та народження нових ідей задля великих звершень. Вона надихнула нас на нове звучання вашого улюбленого треку. Я вже бачу, як він надихає вас на приємне та піднімає настрій на час, коли є можливість викинути телефон з поганими новинами і не зупинятися у сподіваннях!» – прокоментувала співачка Alyosha.

Нагадаємо, що кліп «Торнадо» було відзнято в пустелі Арабських Еміратів і він отримав масу позитивних відгуків у глядачів.