Дубайські ночі: MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах

Популярна співачка MARUV (вона ж Анна Корсун) їздить з концертами по всьому світу і встигає відпочивати в проміжках між виступами, особливо, якщо мова йде про сонячні курорти. Так, співачка відіграла кілька концертів в Дубаї, а вдень ніжилася на пляжі і розважалася в компанії друзів, тим більше, що в ОАЕ живе її подруга Тетяна. Вона із задоволенням демонструвала фото в бікіні біля басейну і хвалилася апетитними форма. Втім, приємною несподіванкою для шанувальників став романтичний кадр з чоловіком Ганни Олександром, який та опублікувала в сторіз Instagram.

На знімку зображений зворушливий інтимний момент ніжності. Ганна сміється, поклавши голову на плече коханого чоловіка і щось показує йому в телефоні, а він, уважно розглядає зображення на екрані. Пара сидить на відкритій терасі кафе, а на задньому плані горить вогнями нічне місто.

"Дубайські ночі з Олександром Корсуном", - підписала фото MARUV, зазначивши на знімку чоловіка.

MARUV з чоловіком (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також вона поділилася кумедним кадром в компанії подруги Тетяни. Дівчата весело сміються, Ганна в чорному відкритому купальнику розгойдується на гойдальці, відкинувши голову назад так, що торкається нею землі.

MARUV з подругою (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім того, співачка не забула зробити селфі перед концертом. Вона зображена у дзеркала в сукні –міні з принтом під забарвлення зебри. Зірка картинно позує на камеру, поки Тетяна знімає ефектний кадр на телефон.

MARUV з подругою (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше зухвала MARUV показала чуттєву фотосесію в сітчастому звабливому вбранні.

До речі, епатажна MARUV спокусила гарячими знімками в піджаку на голе тіло.