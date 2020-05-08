Ми тут інші: падчерка Потапа поділилася унікальними фото з вітчимом-іменинником

Потап 8 травня святкує день народження – йому виповнилось 39 років. Першою коханого чоловіка поспішила привітати Настя Каменських. Задоволений іменинник показав, як галявину перед будинком оздобили святковою атрибутикою і не приховував щасливу посмішку. Також привітати прийомного батька поспішила і дочка екс-дружини репера, продюсера Ірини Горової, Наталія Горова. Дівчина залишила зворушливі слова на адресу Потапа і показала унікальні фото з сімейного альбому.

На знімках маленька Наташа позує з вітчимом, на одному з кадрів репер в спортивному костюмі тримає дівчинку на руках. Вона звернулася до продюсера і зізналася, що дбайливо зберігає прекрасні моменти, пов'язані з ним.

"Подивися, Леш, які ми тут ще інші і зовсім маленькі. Скільки, ну вже років 19 знайомі точно, майже все моє життя. Люблю плівкові фотографії за спогади і теплоту. Такого немає з простими фотографіями, зробленими на телефон, в них немає магії одного кадру і моменту, можливо, тому вся мода і повертається до нас назад, тому що чогось не вистачає", – філософськи написала дівчина.

Наталія Горова з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

"Ти неймовірний талант - писати треки ось так, як робиш ти - це неймовірно! Один - стільком ділилася з тобою за ці роки, а ти підтримував і це дуже цінно. Мені подобається, що, незважаючи на те, який ти зараз популярний артист - ти все одно залишився людиною доброю, а це рідкість в наш час серед людей. Напевно, найголовніше - це бути щасливим, слухати себе зсередини і робити те, що хочеться. І тоді все складатиметься добре. Будь щасливим, Льошка, Потап, По і просто друг", - зворушливо звернулася вона до вітчиму.

Потап не зміг пропустити щирі слова на свою адресу від падчерки. "Люблю тебе, малятко", - написав він під вітальним постом.

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Раніше Потап несподівано висловився про вокальний проект Голос країни і критерії переможця, а також охарактеризував своїх зіркових колег-тренерів.