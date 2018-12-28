"Тремтять руки": В'ячеслав і Марина Узелкови розлучилися після 20 років шлюбу

Фото: Марина і В'ячеслав Узелковы (прес-служба)

Тренер шоу Зважені та щасливі зробила визнання в соцмережі

Останній місяць в пресі та мережі активно обговорювалися чутки про можливе розставання знаменитої української пари, тренерів проекту "Зважені та щасливі" на СТБ Марини та В'ячеслава Узелкових. Пара ніяк не коментувала цю інформацію, однак, на жаль, це виявилося правдою. Марина зробила офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram.

Під спільним чорно-білим фото вона підтвердила, що після 22 років відносин і 20 років шлюбу вони з В'ячеславом більше не разом. В емоційному пості зірковий тренер повідомила, що їй важко про це говорити, але вони залишилися друзями, а також попросила прихильників не докопуватись до причин їх розставання.

Зазначимо, що пара виховує двиох дітей - сина Роберта і дочку Олівію.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

"Зараз, коли я пишу ці рядки, у мене тремтять руки. Я дуже переживаю за наших дітей, за батьків, рідних, близьких, і за тих, хто дуже вірив у нашу пару, сім'ю і кохання. Повірте, я кажу щиро, все це було! Тому, що прожити 22 роки, як сім'я, неможливо без любові. У ній з'явилися наші прекрасні, неймовірні діти, Роберт і Олівія. І мені зараз дуже важко про це говорити, але зі Славою ми, офіційно, вже не пара. Ми залишилися друзями, тому, будь ласка, не варто шукати причин, підводних каменів і винних. Це життя. І так трапляється, що два кораблі, що йдуть в одному напрямку, розходяться, тому, що у кожного з них з'являється інший маршрут напрямку руху. Ми це прийняли разом. І ми рухаємося далі, не знижуючи обертів. А я, як і раніше, буду, безсумнівно, радіти твоєму, Слава, щастю та успіхам", - написала Марина.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Вона додала, що разом вони пережили багато світлого і доброго, народили двох дітей, яких дуже люблять і попросила бути коректними в коментарях.

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"Я вдячна Богу і долі за зустріч з тобою. Ми багато чому навчили один одного, придбали безцінний досвід. Випробували багато прекрасних почуттів і емоцій. Найголовніше, - батьки чудових діток! Не завжди було солодко. Наше життя було зіткане з різних випробувань і перешкод. Але, ми завжди гідно їх долали. Нехай, це наше рішення не стане винятком, і буде пройдено нами обома гідно. Не тільки в очах світу, але, і один перед одним. Улюблені мої, пам'ятайте, що будь-які почуття цінні, коли вони не на показ. Давайте не будемо вважати, що наша історія закінчилася погано. Ми, як і раніше, батьки чудових діток, яких любимо дуже міцно і дбаємо дуже дбайливо. І, заради них, прошу бути лояльними і коректними у своїх коментарях", - додала Узєлкова.

Фото: (instagram.com/uzelkova.marina)

Багато шанувальників зізналися, що для них це стало несподіванкою і висловили величезну жаль, що розпалася така чудова сім'я. Вони також підтримують Марину і бажають їй знайти своє жіноче щастя.

"Сказати що я в шоці напевно нічого не сказати...";

"Дуже шкода...";

"Молодці що розійшлись гідно і не поливаєте брудом одне одного! Успіхів вам обидвом!";

"Шкода, ви дуже гармонійно виглядали";

"Це відчувалося.... За стрічками В'ячеслава.. Спасибі за одкровення";

"як так?! Не віриться! Можливо, у вас криза, можливо ще все повернеться!? Адже зруйнувати легше,сем зберегти";

"Звичайно, коли я дізналася про вас - засмутилася ...((( для мене ви ідеальні))) Але я обіймаю вас, ще раз повторю, що ти неймовірна і прекрасна !!!! І дітки у вас чудові!!!";

"Чесно, шкода. Не здивована. Давно було видно, що у вас все погано. Він віддалився від вас, ти з дітьми на фото завжди одна. А він з цією Надією Матвій скрізь. Жах. Тобі удачі";

"Шкода,шкода,шкода,але життя не закінчується. Мариночка ви заслудиваете величезного жіночого щастя і бути завжди коханою.З наступаючим Новим Роком";

"Дуже шкода. Альо це ваше життя і тільки вам видніше як буде краще! Ви неймовірна і мудра жінка! Щастя вам, Мариночко!" - фани пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/uzelkova.marina)

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