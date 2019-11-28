Не дражнять, що у нього немає батька: Тіна Кароль пояснила, чому її синові краще вчитися далеко від мами

Тіна Кароль останнім часом дуже часто розповідає в численних інтерв'ю про свого сина - 11-річного Веніаміна. В українських ЗМІ до хлопчика особливо прикута увага. Справа в тому, що тривалий час українська співачка всіляко оберігала син від публічності. Рідко з'являлася на публіці, не показувала фото або відео. Вперше за дійсно довгий час Веня (як ніжно називає його мама) з'явився на зйомках шоу "Голос країни" на "1+1" (квітень 2019 року). Більше того, пізніше хлопчик дав своє перше інтерв'ю журналу "Viva!" З тих пір хлопчик не може поскаржитися на відсутність уваги з боку українських журналістів.

Кароль знову розповіла про навчання сина в Лондоні. На цей раз співачка пояснила про переваги такого рішення. За словами Тіни, у Лондоні Веніаміна не асоціюють з його зірковою мамою. І у цього факту є свої переваги. Про це Кароль розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

“Він вільна людина. Він не піддається ні цькуванню, ні бійкам в школі, ні приниженню з боку вчителів, ні приниженням з боку школярів, однолітків, його ніхто не пестить за те, що мама - зірка, його ніхто не лає за те, що мама - зірка, йому не переказують плітки, його не дражнять, що у нього немає батька. Від усього цього я втекла. Я не хочу травмувати дитину, нам досить пережитого. Тому сьогодні він спокійний, радісний, життєлюб, щасливий, вільний. Якщо він хоче сісти на підлогу і посидіти, він сяде і посидить на підлозі, а потім встане і піде. Якщо йому треба зараз висловитися, він скаже", - розповідає Тіна Кароль.

Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: 1+1)

Також в черговий раз співачка поділилася своєю системою виховання дитини. Виконавиці дуже подобається, що в зарубіжній школі немає радянських стандартів навчання школярів.

“Я прихильник зовсім іншого виховання, яке відрізнятися, наприклад, від виховання моїх батьків та інших сімей, які є в нашій країні. Ми люди трошки іншого покоління. Адже чому ми повинні піднімати руку прямо, а друга при цьому обов'язково повинна лежати на парті? Хто це написав? Навіщо? Я кардинально протестую проти цього. Мені дуже подобається тестування онлайн, жоден вчитель не може приписати ту чи іншу оцінку. У них в школі не ведуть журналів, у них немає спільних батьківських зборів, на яких принижують батьків, дітей або змушують мити підлоги, фарбувати стіни, вкладатися в чергові штори або купувати подарунок учительці. Я сама завжди мріяла так вчитися, і дуже багато працюю, щоб допомогти своїй дитині знайти те, чого я не могла мати в своєму дитинстві".

Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Співачка також розповіла, як ставиться до перших проявів публічності свого сина - його перших інтерв'ю, прямих ефірів. Як зазначила Кароль, Веня відчуває себе в цьому органічно.

“Він харизматичний хлопчик. Мама - артист, у тата теж сильна харизма. Нікуди цього не діти. Він улюбленець всіх компаній. Веня в школі є консулом шостих класів і захищає їх інтереси перед директором. Вони самі його обрали шляхом таємного голосування. Всі бажаючі готували свої презентації і мотивували інших дітей, чому варто голосувати саме за них. І Веня сказав: "Якщо ви не бачите поруч нікого розумного, талановитого, сміливого і активного, то таким можу бути я. Голосуючи за мене, ви голосуєте за панд". Ось так придумав! Звідки це взялося? Напевно, від тата. Це тільки менеджерський склад розуму може таке придумати".

Нагадаємо, раніше казкова Тіна Кароль в ефектному сукні з розрізами влаштувала різдвяну фотосесію.