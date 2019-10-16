Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів Оскар показ фільму розпочнеться з 16 жовтня

Вчора, 15 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася галапемьера фільму "Дощовий день у Нью-Йорку" Вуді Аллена. Закохані Гетсбі і Ешлі відправляються на вихідні в Нью-Йорк і виявляються в неймовірному круговороті подій.

Першими нове творіння Вуді Аллена оцінили Катя Сільченко, Ася Мхіторян, Оксана Берг, Христя Храновська, Ірина Костюк та Сергій Созановський, Ірина Ковальчук, Ксенія та Антон Шнайдер, Денис Глінін та Денис Дудко (гурт Океан Ельзи), Ольга та Лев Шурови, Олександра Кучеренко, Олександра Новікова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа та інші гості.

Дощовий день в Нью-Йорку: трейлер і сюжет фільму

Дощовий день у Нью-Йорку — трейлер (2019)

Він - із заможної родини Нью-Йорка, вона - з невеликого містечка в Арізоні. Виріс на Манхеттені юнак мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми ...

Цікаві факти про фільм "Дощовий день у Нью-Йорку":

Це другий фільм Ребеки Хол, після "Вікі Крістіна Барселона" (2008), режисером якого виступив Вуді Аллен.

Це 48-й повнометражний фільм Вуді Аллена в якості режисера.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Ольга і Лев Шурови

Катя Сільченко

Олександра Кучеренка

Наталка Карпа

Ася Мхіторян

Оксана Берг

Ірина Костюк та Сергій Созановський

Олександра Новікова

Алекс Захарчук

Денис Дудко (група Океан Ельзи)

Зіркові гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)

Зіркові гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)