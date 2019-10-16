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Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 15:19
Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)
Гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів Оскар показ фільму розпочнеться з 16 жовтня

Вчора, 15 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася галапемьера фільму "Дощовий день у Нью-Йорку" Вуді Аллена. Закохані Гетсбі і Ешлі відправляються на вихідні в Нью-Йорк і виявляються в неймовірному круговороті подій.

Першими нове творіння Вуді Аллена оцінили Катя Сільченко, Ася Мхіторян, Оксана Берг, Христя Храновська, Ірина Костюк та Сергій Созановський, Ірина Ковальчук, Ксенія та Антон Шнайдер, Денис Глінін та Денис Дудко (гурт Океан Ельзи), Ольга та Лев Шурови, Олександра Кучеренко, Олександра Новікова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа та інші гості.

Дощовий день в Нью-Йорку: трейлер і сюжет фільму

Дощовий день у Нью-Йорку — трейлер (2019)

Він - із заможної родини Нью-Йорка, вона - з невеликого містечка в Арізоні. Виріс на Манхеттені юнак мріє показати їй своє улюблене місто. Доля дає йому шанс, коли дівчину відправляють взяти інтерв'ю у відомого режисера. Однак цей дощовий день змінить їхнє життя назавжди. У проливний суєті мегаполісу він зустріне свою давню подругу, а дівчину затягне в світ зоряної богеми ...

Цікаві факти про фільм "Дощовий день у Нью-Йорку":

  • Це другий фільм Ребеки Хол, після "Вікі Крістіна Барселона" (2008), режисером якого виступив Вуді Аллен.
  • Це 48-й повнометражний фільм Вуді Аллена в якості режисера.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Ольга і Лев Шурови

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Катя Сільченко

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Олександра Кучеренка

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Наталка Карпа

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Ася Мхіторян

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Оксана Берг

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Ірина Костюк та Сергій Созановський

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Олександра Новікова

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Алекс Захарчук

Дощовий день в Нью-Йорку: зіркові гості довгоочікуваної прем'єри в Києві (фото)

Денис Дудко (група Океан Ельзи)

Зіркові гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)

Зіркові гості прем'єри "Дощовий день у Нью-Йорку" (фото: Оскар)

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