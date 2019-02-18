"Дочекаємося сонця": Джамала зачарувала мережу соковитими весняними фото

Співачка зазначила, що з настанням весни люди стають добрішими

Украинская певица и судья Нацотбора на Евровидение 2019 Джамала, которая умилила сеть фото со своим главным фанатом, покорила поклонников красочными весенними фото. На своей странице в Instagram артистка поделилась солнечными кадрами в нежном образе.

Джамала позировала в саду в розовой кофточке и цветастой юбке-миди. Судя по геолокации, фото были сделаны в столице Польши Варшаве.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Говорят, южане отличаются добротой и веселым нравом. Это все благодаря солнцу и теплу. Вот и мы наберемся терпения и дождемся солнца в наших краях. Осталось совсем немного до весны! И мы будем добрее. Обнимаю!" - прокомментировала исполнительница.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики восхищаются эффектным образом певицы, а также пишут, что тоже очень ждут весны. Некоторые фаны поинтересовались, что артистка делает в Варшаве.

"Джамало, ти дуже класна";

"Жду не дождусь весны и теплого солнца";

"Ви просто неймовірна, зарошуємо в Вроцлав на прогулянку";

"Очень классный Лук. Вам очень идет";

"Очень стильный лук";

"Какие сочные по-весеннему яркие фото";

"Нежный образ, мне даже от этих милых фоток уже тепло";

"Джамала, как Вам погода в Варшаве? Скажите, чудесная?" - пишут фолловеры.

Напомним, Джамала поделилась уникальными кадрами из закулисья Нацотбора на Евровидение 2019.

К слову, Джамала показала редкое фото с мамой и сестрой, а также сравнила своих родных с семейтвом Кардашьян.

Кстати, Катя Осадчая восхитила фанов солнечным весенним фото с букетом мимозы.

Видео: РБК-Украина