"Дочекалися!" Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю

Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Артист опублікував фото з аеропорту

Сергій Бабкін, на відміну від своїх колег, який вже встигли повернутися з відпочинку засмаглі і щасливі, тільки зараз зібрався в довгоочікувану відпустку. Для цього він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей, включаючи малюка Єлисея, який, схоже, вжевстиг здійснити свій перший в житті політ. На сторінці в Instagram він опублікував щасливе сімейне фото "на валізах" з сином Артуром і донькою Василиною.

Судячи з геовідмітки, Сергій з сім'єю позував в аеропорту Риму, а значить, вони тримають шлях в Італію. Музикант щасливо променисто посміхається, розташувавшись біля великих валіз, Василина також веселиться на камеру, а Артур залишається стриманим і зібраним.

"Дочекалися! #семьябабкиных #відпочинок #відпустку #літо #мореморе", - залишив підпис під кадром артист, натякнувши, що незабаром буде релаксувати під шум хвиль.

Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники тут же почали бажати Сергію та його рідним відмінного відпочинку і захоплюватися сімейною ідилією.

Супер, всі разом, гарного відпочинку

Ви чудові!

Неймовірно гарні!

Яскравого відпочинку!

Один позитив і любов!

Прекрасного відпочинку!

Прекрасного відпочинку! Нових, неймовірних емоцій!

Ждм нових фоток

Урррра! Відмінного відпочинку, чудова сімейка!

Класні

Скріншот коментарів

У свою чергу, Сніжана показала в сторіз Сергія з коляскою в руках. Він кумедно позує на камеру в терміналі аеропорту. Це означає, що малюк Єлисей також пішов з батьками у відпустку!

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Раніше Сергій Бабкін здивував екстремальним перевтіленням у відому артистку з ідентичним прізвищем.

Також сім'я Бабкіних поділилася зворушливим особистим фотосетом зі свого архіву.