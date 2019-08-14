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"Дочекалися!" Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 18:06
"Дочекалися!" Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю
Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Артист опублікував фото з аеропорту

Сергій Бабкін, на відміну від своїх колег, який вже встигли повернутися з відпочинку засмаглі і щасливі, тільки зараз зібрався в довгоочікувану відпустку. Для цього він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей, включаючи малюка Єлисея, який, схоже, вжевстиг здійснити свій перший в житті політ. На сторінці в Instagram він опублікував щасливе сімейне фото "на валізах" з сином Артуром і донькою Василиною.

Судячи з геовідмітки, Сергій з сім'єю позував в аеропорту Риму, а значить, вони тримають шлях в Італію. Музикант щасливо променисто посміхається, розташувавшись біля великих валіз, Василина також веселиться на камеру, а Артур залишається стриманим і зібраним.

"Дочекалися! #семьябабкиных #відпочинок #відпустку #літо #мореморе", - залишив підпис під кадром артист, натякнувши, що незабаром буде релаксувати під шум хвиль.

&quot;Дочекалися!&quot; Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю

Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники тут же почали бажати Сергію та його рідним відмінного відпочинку і захоплюватися сімейною ідилією.

  • Супер, всі разом, гарного відпочинку
  • Ви чудові!
  • Неймовірно гарні!
  • Яскравого відпочинку!
  • Один позитив і любов!
  • Прекрасного відпочинку!
  • Прекрасного відпочинку! Нових, неймовірних емоцій!
  • Ждм нових фоток
  • Урррра! Відмінного відпочинку, чудова сімейка!
  • Класні

Скріншот коментарів

У свою чергу, Сніжана показала в сторіз Сергія з коляскою в руках. Він кумедно позує на камеру в терміналі аеропорту. Це означає, що малюк Єлисей також пішов з батьками у відпустку!

&quot;Дочекалися!&quot; Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Раніше Сергій Бабкін здивував екстремальним перевтіленням у відому артистку з ідентичним прізвищем.

Також сім'я Бабкіних поділилася зворушливим особистим фотосетом зі свого архіву.

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Новини України Сергій Бабкін
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