"Дочекалися!" Щасливий Бабкін з дітьми поділився своєю радістю

Артист опублікував фото з аеропорту
Сергій Бабкін, на відміну від своїх колег, який вже встигли повернутися з відпочинку засмаглі і щасливі, тільки зараз зібрався в довгоочікувану відпустку. Для цього він зібрав всю свою величезну сім'ю – дружину Сніжану і трьох дітей, включаючи малюка Єлисея, який, схоже, вжевстиг здійснити свій перший в житті політ. На сторінці в Instagram він опублікував щасливе сімейне фото "на валізах" з сином Артуром і донькою Василиною.
Судячи з геовідмітки, Сергій з сім'єю позував в аеропорту Риму, а значить, вони тримають шлях в Італію. Музикант щасливо променисто посміхається, розташувавшись біля великих валіз, Василина також веселиться на камеру, а Артур залишається стриманим і зібраним.
"Дочекалися! #семьябабкиных #відпочинок #відпустку #літо #мореморе", - залишив підпис під кадром артист, натякнувши, що незабаром буде релаксувати під шум хвиль.
Фото: Сергій Бабкін з дітьми (instagram.com/babkin_official)
Шанувальники тут же почали бажати Сергію та його рідним відмінного відпочинку і захоплюватися сімейною ідилією.
Скріншот коментарів
У свою чергу, Сніжана показала в сторіз Сергія з коляскою в руках. Він кумедно позує на камеру в терміналі аеропорту. Це означає, що малюк Єлисей також пішов з батьками у відпустку!
Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/snezhana_babkina)
Раніше Сергій Бабкін здивував екстремальним перевтіленням у відому артистку з ідентичним прізвищем.
Також сім'я Бабкіних поділилася зворушливим особистим фотосетом зі свого архіву.