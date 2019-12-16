Гідні цього щодня: ALYOSHA отримала престижну Всеукраїнську премію (фото)

ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка стала "Жінкою ІІІ тисячоліття"

12 грудня у Національній опереті України відбулася ХІІ щорічна церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття». Серед лауреатів і відома співачка ALYOSHA.



Ставши музичною гостею заходу, артистка виконала свой хіт “Калина” та презентувала столичній публіці трек “Планети”,реліз якого відбувся в кінці минулого місяця.

По завершенню виступу співачці вручили статуетку в категорії “Рейтинг” за професійний розвиток у творчій сфері та активну участь у громадській діяльності.



ALYOSHA отримала важливе визнання — "Жінка III тисячоліття" (фото: прес-служба артистки)

Артистка, підкресливши важливість сім’ї у цій перемозі, подякувала за підтримку свого чоловіка Тараса Тополю та додала:

“Ми гідні цієї премії кожен день. Коли своєю працею, турботою та любов‘ю наповнюємо світ навколо. Коли за добу встигаємо те, на що і тижня було б замало. Кожна жінка досягає успіху, коли є довіра і підтримка від чоловіка і родини!”

Нагадаємо, премія “Жінка ІІІ тисячоліття” відзначає видатних українок з 2006 року. Переможницями стають видатні постаті, які завдяки своєму впливу та авторитету розвивають важливі для українців галузі суспільного життя.