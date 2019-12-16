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Гідні цього щодня: ALYOSHA отримала престижну Всеукраїнську премію (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 13:02
Гідні цього щодня: ALYOSHA отримала престижну Всеукраїнську премію (фото)
ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка стала "Жінкою ІІІ тисячоліття"

12 грудня у Національній опереті України відбулася ХІІ щорічна церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття». Серед лауреатів і відома співачка ALYOSHA.

Ставши музичною гостею заходу, артистка виконала свой хіт “Калина” та презентувала столичній публіці трек “Планети”,реліз якого відбувся в кінці минулого місяця.

По завершенню виступу співачці вручили статуетку в категорії “Рейтинг” за професійний розвиток у творчій сфері та активну участь у громадській діяльності.

Гідні цього щодня: ALYOSHA отримала престижну Всеукраїнську премію (фото)
ALYOSHA отримала важливе визнання — "Жінка III тисячоліття" (фото: прес-служба артистки)

Артистка, підкресливши важливість сім’ї у цій перемозі, подякувала за підтримку свого чоловіка Тараса Тополю та додала:

Ми гідні цієї премії кожен день. Коли своєю працею, турботою та любов‘ю наповнюємо світ навколо. Коли за добу встигаємо те, на що і тижня було б замало. Кожна жінка досягає успіху, коли є довіра і підтримка від чоловіка і родини!

Нагадаємо, премія “Жінка ІІІ тисячоліття” відзначає видатних українок з 2006 року. Переможницями стають видатні постаті, які завдяки своєму впливу та авторитету розвивають важливі для українців галузі суспільного життя.

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