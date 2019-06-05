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"Дошка ганьби": Регіна Тодоренко підмочила репутацію друзів-зірок

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 10:56
"Дошка ганьби": Регіна Тодоренко підмочила репутацію друзів-зірок
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча дала знаменитостям непосильне завдання

Популярна телеведуча, блогер і молода мама Регіна Тодоренко часто радиться з шанувальниками, цікавлячись їхньою думкою про своїх авторські ток-шоу і зіркових гостей. Знаменитість запевняє, що хочеться створювати унікальний і захоплюючий контент, який змусить глядачів буквально не відлипати від екранів. Так, ведуча вирішила зібрати всі смішні і кумедні моменти з випусків свого шоу "П'ятниця з Регіною" і показати, як добре її гості-селебрітіз знають географію, а ролик вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Регіна вирішила протестувати, наскільки впевнено зірки орієнтуються на карті, і попросила їх знайти улюблену країну. Виявилося, що багато хто навіть поняття не має, в якій частині світу знаходиться та чи інша держава.

Зокрема, карта виявилася "дошкою ганьби" для відомого б'юті-блогера Гоар Аветисян, співака Сергія Лазарєва, актриси Настасії Самбурской, моделі Марії Міногарової і співачки Олени Темникової.

"Обожнюю вас, мої дорогоцінні гості! Ви змушуєте посміхатися не тільки мене, але і мільйони глядачів. 70% моїх гостей не знають, де знаходиться на карті їх улюблене місце відпочинку. Ви теж смієтесь на цьому моменті шоу?" - запитала ведуча у підписників, назвавши карту "дошкою ганьби".

Коментатори зазначили, що неуцтво зірок змушує їх червоніти, адже вони думали, що улюбленці публіки знають хоча б шкільну програму з географії.

"Це точно дошка ганьби", "Ну, як так.... Прям розчарували", "Яке позорище", "Дуже цікава рубрика! Сама б заблукала напевно! А що, сторони і справді - дошка ганьби! Але дуже прикольно!", "Так... Це, звичайно, сумно", "Так, це дуже смішно", "Незабаром будуть до вас приходити заздалегідь заучивши місце на карті", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали стильну сімейну фотосесію.

Раніше Регіна Тодоренко похизувалася тим, як долучає синочка Михайлика до музики.

До речі, Регіна Тодоренко вразила підготовкою до гучного весілля - ведуча показала, як вибирає плаття для торжества.

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Новини України Регіна Тодоренко
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